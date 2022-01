Tradegate-Aktienkurs RWE St.-Aktie:

Kurzprofil RWE AG:



Die RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, NASDAQ OTC-Symbol: RWNFF), Essen, ist mit ihren beiden operativen Geschäftsfeldern, der konventionellen Stromerzeugung und dem Energiehandelsgeschäft, unverzichtbar für das Funktionieren des Energiesystems und für die Versorgungssicherheit in Europa. Ihr drittes Standbein ist die Mehrheitsbeteiligung an der innogy SE, einem der führenden Energieunternehmen des Kontinents. Mit ihren drei Bereichen Erneuerbare Energien, Netz & Infrastruktur sowie Vertrieb adressiert innogy die Anforderungen einer modernen Energiewelt. In dieser Aufstellung sind Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des RWE Konzerns auf allen Stufen der energiewirtschaftlichen Wertschöpfungskette aktiv. (26.01.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - RWE-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, NASDAQ OTC-Symbol: RWNFF) unter die Lupe.Mit starken vorläufigen Zahlen sorge der Energiekonzern am Mittwochnachmittag für neue Euphorie bei den Anlegern. RWE habe im abgelaufenen Geschäftsjahr die eigenen Prognosen deutlich übertroffen. An der Börse komme das gut an, die Aktie könne sich nach den jüngsten Verlusten wieder deutlich von der 34-Euro-Marke lösen.Vor allem starke Geschäfte im Energiehandel und im Segment Wasser/Biomasse/Gas hätten für einen starken Schlussspurt 2021 gesorgt. Das bereinigte EBITDA habe nach vorläufigen Berechnungen bei 3,65 Mrd. Euro gelegen. Auch das EBIT mit 2,19 Mrd. Euro und das Nettoergebnis mit 1,57 Mrd. Euro hätten positiv überrascht.Zurückgegangen sei derweil die Nettoverschuldung. Diese solle sich nun deutlich unter dem Niveau von Ende September, als sie bei 2,9 Mrd. Euro gelegen habe, befinden. Bestätigt worden sei angesichts der guten operativen Entwicklung die Dividende von 0,90 Euro je Aktie. Vollständige Zahlen sollten am 15. März folgen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze RWE St.-Aktie: