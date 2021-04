Börsenplätze RWE St.-Aktie:



Kurzprofil RWE AG:



Die RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, NASDAQ OTC-Symbol: RWNFF), Essen, ist mit ihren beiden operativen Geschäftsfeldern, der konventionellen Stromerzeugung und dem Energiehandelsgeschäft, unverzichtbar für das Funktionieren des Energiesystems und für die Versorgungssicherheit in Europa. Ihr drittes Standbein ist die Mehrheitsbeteiligung an der innogy SE, einem der führenden Energieunternehmen des Kontinents. Mit ihren drei Bereichen Erneuerbare Energien, Netz & Infrastruktur sowie Vertrieb adressiert innogy die Anforderungen einer modernen Energiewelt. In dieser Aufstellung sind die insgesamt fast 60.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des RWE Konzerns auf allen Stufen der energiewirtschaftlichen Wertschöpfungskette aktiv. (19.04.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - RWE-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Energiekonzerns RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, NASDAQ OTC-Symbol: RWNFF) unter die Lupe.Der Hambacher Forst sei jahrelang das Streitthema Nummer 1 bei RWE gewesen. In kaum einer Region hätten Klimaschützer so massiv gegen den Kohleabbau wie hier gekämpft. Der Essener Versorger habe sich damit mittlerweile abgefunden und gehe neue Wege. Sogar ein Verkauf des Hambacher Forsts scheine nun möglich und könnte noch einmal etwas Geld in die Kassen spülen.RWE sei langfristig gesprächsbereit für einen Verkauf des jahrelang heftig umkämpften Hambacher Forstes an das Land NRW. "So lange die Rekultivierung noch läuft, können wir den Forst nicht verkaufen. Danach kann man über alles reden", habe der scheidende RWE-Chef Rolf Martin Schmitz der "Rheinischen Post" gesagt. Die 200 Hektar Wald im rheinischen Braunkohlerevier seien "etwa einen einstelligen Millionen-Betrag" wert.NRW-Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart (FDP) habe eine Umwandlung des Forstes in einen Staatswald ins Gespräch gebracht. Nach heftigen Protesten habe RWE den Erhalt zugesichert, der inzwischen auch gesetzlich festgeschrieben sei.RWE treibe den Wandel zu Erneuerbaren Energien weiter voran. Der Verkauf des Hambacher Forstes würde einen Schlussstrich unter das leidige Thema ziehen, das Geld spiele eine untergeordnete Rolle. An der Börse dürfte der Umbau weiter gut ankommen. Die Bewertung sei noch günstig. Anleger sollten die Gewinne deshalb laufen lassen, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 19.04.2021)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link