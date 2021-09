XETRA-Aktienkurs RWE St.-Aktie:

32,89 EUR +0,34% (13.09.2021, 09:43)



ISIN RWE St.-Aktie:

DE0007037129



WKN RWE St.-Aktie:

703712



Ticker-Symbol RWE St.-Aktie:

RWE



NASDAQ OTC-Symbol RWE St.-Aktie:

RWNFF



Kurzprofil RWE AG:



Die RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, NASDAQ OTC-Symbol: RWNFF), Essen, ist mit ihren beiden operativen Geschäftsfeldern, der konventionellen Stromerzeugung und dem Energiehandelsgeschäft, unverzichtbar für das Funktionieren des Energiesystems und für die Versorgungssicherheit in Europa. Ihr drittes Standbein ist die Mehrheitsbeteiligung an der innogy SE, einem der führenden Energieunternehmen des Kontinents. Mit ihren drei Bereichen Erneuerbare Energien, Netz & Infrastruktur sowie Vertrieb adressiert innogy die Anforderungen einer modernen Energiewelt. In dieser Aufstellung sind die insgesamt fast 60.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des RWE Konzerns auf allen Stufen der energiewirtschaftlichen Wertschöpfungskette aktiv. (13.09.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - RWE-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Energiekonzerns RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, NASDAQ OTC-Symbol: RWNFF) unter die Lupe.Der Umbau bei RWE nehme weiter Fahrt auf. Während die Forderungen nach einem schnelleren Aus der Braunkohleaktivitäten lauter würden, treibe der deutsche Versorger die Aktivitäten im Bereich Erneuerbarer Energien voran. In Norwegen wolle RWE nun bei einem Floating-Offshore-Windprojekt zum Zug kommen. Mit den norwegischen Unternehmen NTE und Havfram habe der Energiekonzern ein Partnerabkommen unterzeichnet, um für ein entsprechendes Projekt namens Utsira Nord in Norwegen zu bieten. Das Bieterverfahren solle dabei noch in diesem Jahr beginnen. Auf der ausgewiesenen Fläche könnte eine Floating-Offshore-Kapazität von bis zu 1,5 Gigawatt gebaut werden.Würden beim schnelleren Wandel hin zu grünen Energien weitere Erfolge gelingen, dürfte der RWE-Aktie auch eine höhere Bewertung zugestanden werden. Anleger könnten weiter zugreifen, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 13.09.2021)Börsenplätze RWE St.-Aktie:Tradegate-Aktienkurs RWE St.-Aktie:32,98 EUR +0,67% (13.09.2021, 09:57)