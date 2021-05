Börsenplätze RWE St.-Aktie:



Kurzprofil RWE AG:



Die RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, NASDAQ OTC-Symbol: RWNFF), Essen, ist mit ihren beiden operativen Geschäftsfeldern, der konventionellen Stromerzeugung und dem Energiehandelsgeschäft, unverzichtbar für das Funktionieren des Energiesystems und für die Versorgungssicherheit in Europa. Ihr drittes Standbein ist die Mehrheitsbeteiligung an der innogy SE, einem der führenden Energieunternehmen des Kontinents. Mit ihren drei Bereichen Erneuerbare Energien, Netz & Infrastruktur sowie Vertrieb adressiert innogy die Anforderungen einer modernen Energiewelt. In dieser Aufstellung sind die insgesamt fast 60.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des RWE Konzerns auf allen Stufen der energiewirtschaftlichen Wertschöpfungskette aktiv. (12.05.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Wien (www.aktiencheck.de) - RWE-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Bernd Maurer und Teresa Schinwald, Analysten der Raiffeisen Bank International AG, nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Energiekonzerns RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, NASDAQ OTC-Symbol: RWNFF) unter die Lupe.Das Q1-Ergebnis sei aufgrund des Kälteneinbruchs in Texas um ein Drittel eingebrochen. Trotzdem sei die Jahresprognose bestätigt worden. Außerdem setze sich RWE nun strengere Klimaziele.Aufgrund des Kälteeinbruchs in Texas im Februar 2021 sei das bereinigte Betriebsergebnis vor Abschreibungen (adj. EBITDA) von RWE in Q1 21 um 33% im Jahresvergleich auf EUR 883 Mio. gesunken. Der Markt habe es sich etwas schlimmer vorgestellt, weshalb die Prognosen zum Teil stark hätten übertroffen werden können. Das bereinigte Nettoergebnis sei bei EUR 340 Mio. zu liegen gekommen, nicht ganz um die Hälfte niedriger als im Vorjahr. Dabei sei es im Vertriebsgeschäft vergleichsweise besser gelaufen und das Wasserkraft-, Biomasse- und Gasgeschäft sei annähernd stabil geblieben. Aufgrund des Vorabverkaufs von Windkraftproduktion, die dann durch den Kälteeinbruch eingeschränkt worden sei, habe RWE kurzfristig Lieferverpflichtungen zu Höchstpreisen nachdecken müssen, was sich mit EUR 400 Mio. an Zusatzkosten zu Buche geschlagen habe. Zudem seien die Windbedingungen in Europa nicht ideal gewesen und deshalb seien auch hier die Erträge zurückgegangen.Nichtsdestotrotz habe RWE die Jahresprognose von einem bereinigten EBITDA von EUR 2,65 bis 3,05 Mrd., einem bereinigten Nettoergebnis von EUR 0,75 bis 1,15 Mrd. und einer Zieldividende von EUR 0,9 je Aktie bestätigt. Der Markt gehe derzeit davon aus, dass die Zahlen am oberen Ende der Bandbreite zu liegen kommen würden. RWE habe auch weitere Erfolge beim Ausbau erneuerbarer Energien verzeichnet, etwa der finalen Investitionsentscheidung für das 1,5 Gigawatt schwere Mega-Windkraftprojekt "Sofia" vor der britischen Küste und der Erteilung des Förderzuschlages für das erste Offshore-Projekt in der polnischen Ostsee. Außerdem habe RWE seine selbstgesetzten Klimaziele verschärft: Man wolle bis 2040 nicht nur bei den eigenen CO2-Emissionen auf Null herunterkommen, sondern nun auch in der gesamten Wertschöpfungskette (scope 3).Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:3. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person ist Market Maker oder Specialist oder Designated Sponsor oder Stabilisierungsmanager oder sonstiger Liquiditätsspender in den Finanzinstrumenten des Emittenten.Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity