Kurzprofil RWE AG:



Die RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, Nasdaq OTC-Symbol: RWNFF), Essen, ist mit ihren beiden operativen Geschäftsfeldern, der konventionellen Stromerzeugung und dem Energiehandelsgeschäft, unverzichtbar für das Funktionieren des Energiesystems und für die Versorgungssicherheit in Europa. Ihr drittes Standbein ist die Mehrheitsbeteiligung an der innogy SE, einem der führenden Energieunternehmen des Kontinents. Mit ihren drei Bereichen Erneuerbare Energien, Netz & Infrastruktur sowie Vertrieb adressiert innogy die Anforderungen einer modernen Energiewelt. In dieser Aufstellung sind die insgesamt fast 60.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des RWE Konzerns auf allen Stufen der energiewirtschaftlichen Wertschöpfungskette aktiv. (03.02.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - RWE-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die RWE-Aktie (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, Nasdaq OTC-Symbol: RWNFF) unter die Lupe.Seit der Einigung zum Kohleausstieg befinde sich die RWE-Aktie im Aufwind. Das Papier des Versorgers habe in der vergangenen Woche ein neues Mehrjahreshoch erreicht. Allerdings seien im Rahmen der Energiewende nach wie vor viele Fragen offen. Der Hambacher Forst bleibe als Symbol für die Umweltschützer im Fokus der RWE-Gegner. RWE habe angekündigt, beim Betrieb des Tagebaus Hambach einen "angemessenen Abstand" zum Hambacher Forst zu halten. Nach der Bund-Länder-Einigung zum Kohleausstieg wolle RWE nach eigenen Angaben die Umplanung für den Tagebau Hambach Anfang Februar der Düsseldorfer Landesregierung vorlegen. Dabei sollten die Abbaugrenzen und -tiefen konkretisiert werden.Das Thema Hambach werde RWE noch länger beschäftigen. Klar sei auch, dass die Entschädigungszahlungen der Bundesregierung die anfallenden Schäden nicht komplett decken würden. RWE bekomme aber mehr als erwartet und es dürfte nun ausreichend Geld zu Verfügung stehen, um in den wichtigen Ausbau der Erneuerbaren Energien zu investieren. Die Aussichten würden somit gut bleiben. Anleger könnten die Gewinne laufen lassen, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 03.02.2020)(Mit Material von dpa-AFX)Börsenplätze RWE St.-Aktie:Xetra-Aktienkurs RWE St.-Aktie:31,56 EUR +0,70% (03.02.2020, 09:35)