Kurzprofil RWE AG:



Die RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, Nasdaq OTC-Symbol: RWNFF), Essen, ist mit ihren beiden operativen Geschäftsfeldern, der konventionellen Stromerzeugung und dem Energiehandelsgeschäft, unverzichtbar für das Funktionieren des Energiesystems und für die Versorgungssicherheit in Europa. Ihr drittes Standbein ist die Mehrheitsbeteiligung an der innogy SE, einem der führenden Energieunternehmen des Kontinents. Mit ihren drei Bereichen Erneuerbare Energien, Netz & Infrastruktur sowie Vertrieb adressiert innogy die Anforderungen einer modernen Energiewelt. In dieser Aufstellung sind die insgesamt fast 60.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des RWE Konzerns auf allen Stufen der energiewirtschaftlichen Wertschöpfungskette aktiv. (13.05.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - RWE-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die RWE-Aktie (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, Nasdaq OTC-Symbol: RWNFF) unter die Lupe.Im schwachen Marktumfeld schlage sich die RWE-Aktie am Mittwoch relativ gut. Dabei müsse der Versorger künftig ohne einen Großaktionär auskommen. Der norwegische Staatsfonds habe seine Anteile am deutschen Energiekonzern veräußert und werde auch künftig nicht mehr beim DAX-Titel investieren. Wegen des Gebrauchs und der Produktion von Kohle werde RWE vom Fonds ausgeschlossen, wie die norwegische Zentralbank mitgeteilt habe. Im Juni 2019 habe das norwegische Parlament für schärfere Richtlinien des Fonds z.B. bei Kohleinvestitionen gestimmt.Der Rückzug des Fonds sei ärgerlich für RWE. Nachhaltige Auswirkungen auf den Aktienkurs seien allerdings nicht zu befürchten. Der Energiekonzern treibe seinen Wandel hin zu mehr Ökostrom ohnehin bereits voran. Dieser dürfte sich langfristig auszahlen. Die RWE-Aktie bleibe ein Kauf, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 13.05.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs RWE St.-Aktie:27,25 EUR -0,29% (13.05.2020, 14:54)