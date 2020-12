Börsenplätze RWE St.-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs RWE St.-Aktie:

33,30 EUR +0,79% (14.12.2020, 16:06)



XETRA-Aktienkurs RWE St.-Aktie:

33,31 EUR +0,66% (14.12.2020, 15:52)



ISIN RWE St.-Aktie:

DE0007037129



WKN RWE St.-Aktie:

703712



Ticker-Symbol Deutschland RWE St.-Aktie:

RWE



NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol RWE St.-Aktie:

RWNFF



Kurzprofil RWE AG:



Die RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, NASDAQ OTC-Symbol: RWNFF), Essen, ist mit ihren beiden operativen Geschäftsfeldern, der konventionellen Stromerzeugung und dem Energiehandelsgeschäft, unverzichtbar für das Funktionieren des Energiesystems und für die Versorgungssicherheit in Europa. Ihr drittes Standbein ist die Mehrheitsbeteiligung an der innogy SE, einem der führenden Energieunternehmen des Kontinents. Mit ihren drei Bereichen Erneuerbare Energien, Netz & Infrastruktur sowie Vertrieb adressiert innogy die Anforderungen einer modernen Energiewelt. In dieser Aufstellung sind die insgesamt fast 60.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des RWE Konzerns auf allen Stufen der energiewirtschaftlichen Wertschöpfungskette aktiv. (14.12.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - RWE-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse Aktie des Energiekonzerns RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, NASDAQ OTC-Symbol: RWNFF) unter die Lupe.Der Wandel von RWE vom Klimaverschmutzer zum Anbieter grüner Energien laufe weiter auf Hochtouren. In den USA habe der DAX-Konzern nun den nächsten Deal eingefädelt. Dort trenne man sich zwar von Anteilen an vier Windparks. Die Erlöse sollten jedoch in das weitere Wachstum des Bereichs Erneuerbare Energien fließen.RWE wolle Mehrheitsanteile an vier Land-Windparks in Texas mit einer anteiligen Kapazität von 439 Megawatt an den kanadischen Energiekonzern Algonquin verkaufen. Für 51 Prozent der Anteile an den zwei in Betrieb und zwei noch im Bau befindlichen Projekten sei ein Kaufpreis vereinbart worden, der den Wert der Beteiligung auf etwa 600 Mio. Dollar (etwa 493 Mio. Euro) taxiere, habe RWE am Montag in Essen bekannt gegeben.Bedingung für den Verkauf sei die geplante Fertigstellung der beiden noch im Bau befindlichen Parks Ende dieses Jahres, bzw. in Q1/2021: In diesem Fall werde der Abschluss der Transaktion für das erste Quartal des kommenden Jahres erwartet, habe es in der Mitteilung geheißen. Auch nach dem Verkauf solle RWE zudem weiterhin der Betreiber aller vier Windparks bleiben.Die RWE-Aktie bleibt deshalb auf der Kaufliste, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 14.12.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link