Tradegate-Aktienkurs RWE St.-Aktie:

23,80 EUR +5,08% (18.06.2019, 14:53)



ISIN RWE St.-Aktie:

DE0007037129



WKN RWE St.-Aktie:

703712



Ticker-Symbol RWE St.-Aktie:

RWE



Eurex Optionskürzel RWE St.-Aktie:

RWE



Nasdaq OTC Ticker-Symbol RWE St.-Aktie:

RWNFF



Kurzprofil RWE AG:



Die RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, Nasdaq OTC-Symbol: RWNFF), Essen, ist mit ihren beiden operativen Geschäftsfeldern, der konventionellen Stromerzeugung und dem Energiehandelsgeschäft, unverzichtbar für das Funktionieren des Energiesystems und für die Versorgungssicherheit in Europa. Ihr drittes Standbein ist die Mehrheitsbeteiligung an der innogy SE, einem der führenden Energieunternehmen des Kontinents. Mit ihren drei Bereichen Erneuerbare Energien, Netz & Infrastruktur sowie Vertrieb adressiert innogy die Anforderungen einer modernen Energiewelt. In dieser Aufstellung sind die insgesamt fast 60.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des RWE Konzerns auf allen Stufen der energiewirtschaftlichen Wertschöpfungskette aktiv. (18.06.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - RWE-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Leon Müller, Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Energiekonzerns RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, Nasdaq OTC-Symbol: RWNFF) unter die Lupe.Die RWE-Aktie setze sich heute überraschend stark an die Spitze der Gewinnerliste im DAX. Mit einem Kursplus von über 5% erreiche das Papier damit das Niveau von April. Der Grund für den Kurssprung sei nicht offensichtlich, aber nachvollziehbar.Ausgelöst habe die Käuferstimmung unter den Anlegern nicht das Unternehmen selbst, sondern vielmehr die Bereitschaft der Europäischen Notenbank, die Geldpolitik weiter zu lockern. Die EZB habe am Dienstag auf diese Weise indirekt v.a. die zinssensitiven Versorgerpapiere kräftig angeschoben. Der zuvor kaum veränderte STOXX 600 Utilities sei bis zum Mittag um 1,9% an die Spitze des Branchentableaus gewertet und habe dabei einen weiteren Höchststand seit fast vier Jahren erreicht.Die Aktien von Versorgern würden wegen ihres hohen Kapitalbedarfs als überdurchschnittlich zinsabhängig gelten. Zudem hätten sie wegen relativ stabiler Erträge und Dividenden aus Anlegersicht einen Anleihen-ähnlichen Status. Würden die Zinsen an den Kapitalmärkten steigen, würden diese Aktien im Vergleich zu anderen tendenziell an Attraktivität verlieren. Danach sehe es nun nach den neuesten Einlassungen Draghis aber nicht mehr aus. RWE bleibe damit der Favorit des "Aktionärs" im Sektor, so Leon Müller, Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 18.06.2019)Börsenplätze RWE St.-Aktie:Xetra-Aktienkurs RWE St.-Aktie:23,87 EUR +5,29% (18.06.2019, 14:39)