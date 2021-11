Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity



Kurzprofil RWE AG:



Die RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, NASDAQ OTC-Symbol: RWNFF), Essen, ist mit ihren beiden operativen Geschäftsfeldern, der konventionellen Stromerzeugung und dem Energiehandelsgeschäft, unverzichtbar für das Funktionieren des Energiesystems und für die Versorgungssicherheit in Europa. Ihr drittes Standbein ist die Mehrheitsbeteiligung an der innogy SE, einem der führenden Energieunternehmen des Kontinents. Mit ihren drei Bereichen Erneuerbare Energien, Netz & Infrastruktur sowie Vertrieb adressiert innogy die Anforderungen einer modernen Energiewelt. In dieser Aufstellung sind Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des RWE Konzerns auf allen Stufen der energiewirtschaftlichen Wertschöpfungskette aktiv. (15.11.2021/ac/a/d)



Wien (www.aktiencheck.de) - RWE-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Bernd Maurer und Teresa Schinwald, Analysten der Raiffeisen Bank International AG, nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Energiekonzerns RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, NASDAQ OTC-Symbol: RWNFF) unter die Lupe.Während die Ausbaupläne von RWE vorher hinter den anderen großen Energieerzeugern in Europa hinterhergehinkt seien, habe der Essener Stromerzeuger nun nachgelegt. EUR 50 Mrd. wolle man bis 2030 in Erneuerbare Energien investieren und damit die Erzeugungskapazitäten auf 50 Gigawatt verdoppeln. Damit bleibe man immer noch hinter Konkurrenten wie Enel und Iberdrola, aber es sei dennoch ein respektabler Schritt nach vorne, vor allem, weil vorher noch die Neustrukturierung nach dem Anlagentausch mit E.ON abgeschlossen worden sei.Die alten Wachstumspläne von 1,5 Gigawatt pro Jahr seien um 70% auf 2,5 Gigawatt an Kapazitäten angehoben worden, das Meiste in Wind- und Solaranlagen in Europa, Nordamerika und Asien, aber auch in Wasserstoffelektrolysen und flexible Anlagen, die zur Stabilisierung und Sicherheit der Netze dienen würden, wie etwa Gaskraftwerke, die wiederum von grünem Wasserstoff angetrieben werden sollten. Die dafür aufzuwendenden EUR 50 Mrd. seien jedoch nur eine Bruttozahl, da EUR 20 Mrd. durch Anteilsverkäufe vor allem bei Windanlagen wieder hereinkommen sollten. Das bereinigte Betriebsergebnis vor Abschreibungen solle von rund EUR 2,5 Mr. erwartet für 2021e auf EUR 5 Mrd. im Jahr 2030 steigen.Am Kapitalmarkttag seien aber auch einige Fragen offengeblieben, seien es konkrete Terminpläne für die noch nicht technologisch und infrastrukturell ausgereiften Wasserstoffanlagen, oder eine mögliche Beschleunigung des Kohleausstiegs in Deutschland, denn RWE rechne nach wie vor mit den Absichten der abgewählten deutschen Bundesregierung. CEO Krebber halte einen früheren Ausstieg für möglich, warne aber auch davor, dies ohne beschleunigte Investitionen in Infrastruktur, Speicher und Erneuerbare Energien zu tun.Da RWE gleichzeitig die Ergebnisprognose für das Jahr 2022e angehoben habe und auch der Ausblick für 2023e im Rahmen der Erwartungen gelegen habe, habe die RWE-Aktie freundlich reagiert.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:3. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person ist Market Maker oder Specialist oder Designated Sponsor oder Stabilisierungsmanager oder sonstiger Liquiditätsspender in den Finanzinstrumenten des Emittenten.