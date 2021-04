Börsenplätze RWE St.-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs RWE St.-Aktie:

33,20 EUR -2,12% (20.04.2021, 15:26)



XETRA-Aktienkurs RWE St.-Aktie:

33,14 EUR -2,04% (20.04.2021, 15:10)



ISIN RWE St.-Aktie:

DE0007037129



WKN RWE St.-Aktie:

703712



Ticker-Symbol Deutschland RWE St.-Aktie:

RWE



NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol RWE St.-Aktie:

RWNFF



Kurzprofil RWE AG:



Die RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, NASDAQ OTC-Symbol: RWNFF), Essen, ist mit ihren beiden operativen Geschäftsfeldern, der konventionellen Stromerzeugung und dem Energiehandelsgeschäft, unverzichtbar für das Funktionieren des Energiesystems und für die Versorgungssicherheit in Europa. Ihr drittes Standbein ist die Mehrheitsbeteiligung an der innogy SE, einem der führenden Energieunternehmen des Kontinents. Mit ihren drei Bereichen Erneuerbare Energien, Netz & Infrastruktur sowie Vertrieb adressiert innogy die Anforderungen einer modernen Energiewelt. In dieser Aufstellung sind die insgesamt fast 60.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des RWE Konzerns auf allen Stufen der energiewirtschaftlichen Wertschöpfungskette aktiv. (20.04.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - RWE-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Energiekonzerns RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, NASDAQ OTC-Symbol: RWNFF) unter die Lupe.Eigentlich wolle RWE die Kohleverstromung möglichst schnell hinter sich lassen. Mit den Entschädigungszahlungen für den Ausstieg solle der Wandel zu den Erneuerbaren Energien finanziert werden. Doch nun drohe der milliardenschwere Kompromiss noch einmal in Gefahr zu geraten. Mehrere regionale Versorger würden dagegen vorgehen.Die Unternehmen, zu denen einige der größten deutschen Regionalversorger zählen würden, hätten sich laut "Handelsblatt" in einem ersten Schritt an die EU-Kommission gewendet. Sie würden wollen, dass die zugesagten 2,6 Milliarden Euro an Zahlungen gestoppt würden, da sie eine Wettbewerbsverzerrung darstellen würden. Sollte die Kommission die Vereinbarung zwischen Kohle-Konzernen und Bund dennoch genehmigen, würden sich die Unternehmen aber auch Klagen vorbehalten.Für RWE könnte der Einwand der Wettbewerber durchaus Folgen haben. Bereits im März habe die EU-Kommission selbst Bedenken wegen der Vereinbarung angemeldet und eine vertiefte Prüfung begonnen. Die Versorger würden nun argumentieren, dass RWE durch die Zahlungen für den ohnehin fälligen Kohleausstieg unzulässig gestärkt werde. Selbst E.ON-Chef Johannes Teyssen habe die Modalitäten zuletzt als teuer bezeichnet. RWE selbst weise die Vorwürfe dagegen von sich und bezeichne die Zahlungen als "deutlich unterhalb des tatsächlich entstehenden Schadens".Anleger behalten aber noch Ruhe und bleiben an Bord, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 20.04.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link