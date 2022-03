Börsenplätze RWE St.-Aktie:



Die RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, NASDAQ OTC-Symbol: RWNFF), Essen, ist mit ihren beiden operativen Geschäftsfeldern, der konventionellen Stromerzeugung und dem Energiehandelsgeschäft, unverzichtbar für das Funktionieren des Energiesystems und für die Versorgungssicherheit in Europa. Ihr drittes Standbein ist die Mehrheitsbeteiligung an der innogy SE, einem der führenden Energieunternehmen des Kontinents. Mit ihren drei Bereichen Erneuerbare Energien, Netz & Infrastruktur sowie Vertrieb adressiert innogy die Anforderungen einer modernen Energiewelt. In dieser Aufstellung sind Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des RWE Konzerns auf allen Stufen der energiewirtschaftlichen Wertschöpfungskette aktiv. (25.03.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - RWE-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Energiekonzerns RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, NASDAQ OTC-Symbol: RWNFF) unter die Lupe.An der Börse kämpfe die RWE-Aktie weiter mit dem Ausbruch über die 38-Euro-Marke. Der Konzern arbeite derweil unbeirrt an seiner grünen Zukunft. Gemeinsam mit dem Netzbetreiber Open Grid Europe (OGE) habe RWE nun einen gemeinsamen Infrastrukturplan rund um Wasserstoff für Deutschland mit dem Namen H2ercules vorgestellt.Die Idee des Projekts sei es, Wasserstofferzeugung, Speicher sowie Importmöglichkeiten für das Gas aus Norddeutschland mit den Industriekunden im Westen und Süden zu verbinden. Dies solle ein wesentlicher Schritt für den Einstieg in eine wasserstoffbasierte Industrie sein. RWE wolle dabei bis 2030 Elektrolyse-Kapazitäten von bis zu einem Gigawatt schaffe, OGE solle für rund 1.500 Kilometer Leitungsnetz sorgen. Die Investitionen dafür sollten etwa 3,5 Milliarden Euro betragen.RWE wolle mit den neuen Elektrolyse-Anlagen grünen Wasserstoff erzeugen. Es sollten aber auch große Mengen importiert werden. Außerdem sehe der Plan vor, dass in Anschlussnähe zur geplanten H2ercules-Trasse wasserstofffähige Gaskraftwerke mit einer Leistung von mindestens 2 Gigawatt errichtet würden. Weitere Backup-Kapazitäten sollten durch die Anbindung von RWE-Gasspeichern nahe der niederländischen Grenze geschaffen werden.Noch müssten die Rahmenbedingungen mit der Politik geklärt werden. Doch der ambitionierte Plan untermauere einmal mehr, dass RWE sich für die neue Energiewelt auf breiter Front positioniere. Das sollte sich auch an der Börse auszahlen, noch spiegele sich das aber nicht angemessen in der Bewertung wider.Die RWE-Aktie bleibt auf der Kaufliste des "Aktionär", so Maximilian Völkl. (Analyse vom 25.03.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link