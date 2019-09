Xetra-Aktienkurs RWE St.-Aktie:

28,44 EUR -0,46% (30.09.2019, 11:57)



ISIN RWE St.-Aktie:

DE0007037129



WKN RWE St.-Aktie:

703712



Ticker-Symbol RWE St.-Aktie:

RWE



Eurex Optionskürzel RWE St.-Aktie:

RWE



Nasdaq OTC Ticker-Symbol RWE St.-Aktie:

RWNFF



Kurzprofil RWE AG:



Die RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, Nasdaq OTC-Symbol: RWNFF), Essen, ist mit ihren beiden operativen Geschäftsfeldern, der konventionellen Stromerzeugung und dem Energiehandelsgeschäft, unverzichtbar für das Funktionieren des Energiesystems und für die Versorgungssicherheit in Europa. Ihr drittes Standbein ist die Mehrheitsbeteiligung an der innogy SE, einem der führenden Energieunternehmen des Kontinents. Mit ihren drei Bereichen Erneuerbare Energien, Netz & Infrastruktur sowie Vertrieb adressiert innogy die Anforderungen einer modernen Energiewelt. In dieser Aufstellung sind die insgesamt fast 60.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des RWE Konzerns auf allen Stufen der energiewirtschaftlichen Wertschöpfungskette aktiv. (30.09.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - RWE-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Essener Energiekonzerns RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, Nasdaq OTC-Symbol: RWNFF) unter die Lupe.Heute hätten E.ON und RWE den Mega-Deal um innogy abgeschlossen. E.ON übernehme innogy und fokussiere sich künftig auf das Netzgeschäft und den Vertrieb. RWE konzentriere sich dagegen auf Stromerzeugung und den Großhandel und decke die gesamte Palette von konventionellen Kraftwerken bis hin zu Erneuerbaren Energien ab. Mit der Rückbesinnung auf "grüne Energien" setze sich RWE auch ehrgeizige Ziele. Bis 2040 wolle der Versorger den Netto-Treibhausgasausstoß auf Null drücken.Durch den Deal mit E.ON werde RWE nach eigenen Angaben mit einem Schlag zur neuen Nummer 3 in Europa bei Erneuerbaren Energien. Bei der Produktion von Offshore-Windstrom werde der DAX-Konzern sogar weltweit die Nummer 2 hinter dem dänischen Marktführer Orsted. Zudem wolle RWE pro Jahr weitere 1,5 Mrd. Euro in Windanlagen, Photovoltaik und Speicher investieren.Die RWE-Aktie habe zuletzt ein neues Mehrjahreshoch erreicht. Als "grüner Versorger" seien auch höhere Bewertungsmultiples für RWE drin. Die Rally der Aktie könnte vorerst weitergehen. "Der Aktionär" bleibe optimistisch und setze weiter auf steigende Kurse, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 30.09.2019)Börsenplätze RWE St.-Aktie:Tradegate-Aktienkurs RWE St.-Aktie:28,47 EUR -0,56% (30.09.2019, 12:21)