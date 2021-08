Börsenplätze RWE St.-Aktie:



Kurzprofil RWE AG:



Die RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, NASDAQ OTC-Symbol: RWNFF), Essen, ist mit ihren beiden operativen Geschäftsfeldern, der konventionellen Stromerzeugung und dem Energiehandelsgeschäft, unverzichtbar für das Funktionieren des Energiesystems und für die Versorgungssicherheit in Europa. Ihr drittes Standbein ist die Mehrheitsbeteiligung an der innogy SE, einem der führenden Energieunternehmen des Kontinents. Mit ihren drei Bereichen Erneuerbare Energien, Netz & Infrastruktur sowie Vertrieb adressiert innogy die Anforderungen einer modernen Energiewelt. In dieser Aufstellung sind die insgesamt fast 60.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des RWE Konzerns auf allen Stufen der energiewirtschaftlichen Wertschöpfungskette aktiv. (12.08.2021/ac/a/d)



Wien (www.aktiencheck.de) - RWE-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Bernd Maurer und Teresa Schinwald, Analysten der Raiffeisen Bank International AG, nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Energiekonzerns RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, NASDAQ OTC-Symbol: RWNFF) unter die Lupe.Während RWE im ersten Quartal dieses Jahres massiv unter schlechten Windbedingungen und dem Kälteeinbruch in Texas gelitten habe, habe sich Q2 freundlicher als das Vorquartal gezeigt, vor allem beim Handelsergebnis, das sich mehr als verdoppelt habe. Wettertechnisch scheine es zwar leicht bergauf gegangen zu sein, der starke Anstieg des Ergebnisses im Bereich Offshore-Wind scheine aber vor allem der Erstkonsolidierung des großen Nordsee-Windparks Rampion geschuldet zu sein. Das bereinigte Kernbetriebsergebnis vor Abschreibungen (EBITDA) sei im Vergleich zu Q2 des Vorjahres um mehr als ein Drittel auf EUR 651 Mio. gestiegen. Inklusive der Kern- und Kohlekraftwerksaktivitäten habe der EBITDA-Anstieg sogar mehr als 70% betragen.RWE habe schon im Juli den Ausblick für das Gesamtjahr angehoben. Obwohl dies die jetzt berichteten guten Zahlen schon mehr als habe erahnen lassen, habe RWE die Markterwartungen dennoch übertreffen können, um ein paar Prozentpunkte bei den operativen Ergebnissen und etwas deutlicher beim Nettogewinn. Es sei jedoch zu bezweifeln, dass dies vom Markt enthusiastisch aufgenommen werde, da einer der Haupttreiber für die starken Zahlen, das Vertriebs- und Handelsgeschäft, hochvolatil sei und nicht davon ausgegangen werden könne, dass sich die Entwicklung des letzten Quartals langfristig fortschreiben lasse. Zudem würden die derzeit hochprofitablen Atomkraftwerke bald abgeschaltet und auch für die Kohlekraftwerke ticke die Uhr, während der Ausbau der erneuerbaren Energien diese noch nicht kompensieren könne.RWE erwarte für 2021 ein bereinigtes EBITDA von EUR 3,0 bis 3,4 Mrd. und einen Nettogewinn von EUR 1,05 bis 1,4 Mrd. sowie eine Dividende von EUR 0,90 je Aktie. Die Handelsaktivitäten sollten auch für den Rest des Jahres das Zünglein an der Waage bleiben und Aussagen anderer Versorger würden zumindest kurzfristig auf gute Zahlen hoffen lassen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:3. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person ist Market Maker oder Specialist oder Designated Sponsor oder Stabilisierungsmanager oder sonstiger Liquiditätsspender in den Finanzinstrumenten des Emittenten.Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity