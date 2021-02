Tradegate-Aktienkurs RWE St.-Aktie:

35,02 EUR -0,82% (09.02.2021, 09:10)



XETRA-Aktienkurs RWE St.-Aktie:

34,96 EUR -3,53% (08.02.2021)



ISIN RWE St.-Aktie:

DE0007037129



WKN RWE St.-Aktie:

703712



Ticker-Symbol Deutschland RWE St.-Aktie:

RWE



NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol RWE St.-Aktie:

RWNFF



Kurzprofil RWE AG:



Die RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol Deutschland: RWE, NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol: RWNFF), Essen, ist mit ihren beiden operativen Geschäftsfeldern, der konventionellen Stromerzeugung und dem Energiehandelsgeschäft, unverzichtbar für das Funktionieren des Energiesystems und für die Versorgungssicherheit in Europa. Ihr drittes Standbein ist die Mehrheitsbeteiligung an der innogy SE, einem der führenden Energieunternehmen des Kontinents. Mit ihren drei Bereichen Erneuerbare Energien, Netz & Infrastruktur sowie Vertrieb adressiert innogy die Anforderungen einer modernen Energiewelt. In dieser Aufstellung sind die insgesamt fast 60.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des RWE Konzerns auf allen Stufen der energiewirtschaftlichen Wertschöpfungskette aktiv. (09.02.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - RWE-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Energiekonzerns RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol Deutschland: RWE, NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol: RWNFF) unter die Lupe.Die Nachrichtenlage bei RWE sei gut. In der vergangenen Woche habe der Versorger starke vorläufige Zahlen gemeldet. Am Montag habe der DAX-Konzern den Zuschlag bei einer wichtigen-Offshore-Ausschreibung in Großbritannien gemeldet. Für Goldman Sachs sei die Sache deshalb klar - Anleger sollten auf dem aktuellen Niveau zugreifen.Das Risiko zunehmender Konkurrenz etwa durch die Ölkonzerne werde zwar gerade im Offshore-Bereich größer, so Goldman-Experte Alberto Gandolfi, nachdem RWE im Rahmen einer Auktion drei Gigawatt an einem Offshore-Projekt in Großbritannien zugeteilt worden seien. Die Gefahr für die erzielbaren Renditen in dem Bereich werde derzeit aber überschätzt. Da RWE zudem bei den Kapazitäten unerwartet stark wachse, belasse er die Aktie auf seiner viel beachteten "Conviction Buy List". Das Kursziel von 48 Euro liege mehr als 35 Prozent über dem derzeitigen Kursniveau.Die starken vorläufigen Zahlen hätten gezeigt, dass die neue Strategie aufgehe. Der Konzern sei mit der Rückbesinnung auf Erneuerbare Energien auf dem richtigen Weg. Gerade Offshore-Wind spiele dabei eine wichtige Rolle bei RWE.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze RWE St.-Aktie: