Kurzprofil RWE AG:



Die RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, NASDAQ OTC-Symbol: RWNFF), Essen, ist mit ihren beiden operativen Geschäftsfeldern, der konventionellen Stromerzeugung und dem Energiehandelsgeschäft, unverzichtbar für das Funktionieren des Energiesystems und für die Versorgungssicherheit in Europa. Ihr drittes Standbein ist die Mehrheitsbeteiligung an der innogy SE, einem der führenden Energieunternehmen des Kontinents. Mit ihren drei Bereichen Erneuerbare Energien, Netz & Infrastruktur sowie Vertrieb adressiert innogy die Anforderungen einer modernen Energiewelt. In dieser Aufstellung sind die insgesamt fast 60.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des RWE Konzerns auf allen Stufen der energiewirtschaftlichen Wertschöpfungskette aktiv. (24.03.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - RWE-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Energiekonzerns RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, NASDAQ OTC-Symbol: RWNFF) unter die Lupe.Für E.ON (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99) und RWE gebe es am Mittwoch Grund zur Freude. Denn die Entschädigungszahlungen an die Betreiber von Atomkraftwerken hätten die nächste Hürde genommen. Das Bundeskabinett habe am Mittwoch einen Entwurf zur Änderung des Atomgesetzes beschlossen, der den finanziellen Ausgleich für die vom Atomausstieg Deutschlands im Jahr 2011 betroffenen Energiekonzerne regle.Anfang März habe sich die Bundesregierung nach jahrelangem Rechtsstreit mit RWE, Vattenfall, E.ON /PreussenElektra und EnBW auf eine Entschädigungssumme in Höhe von 2,4 Milliarden Euro geeinigt. Die Summe solle den Schaden ausgleichen, der den AKW-Betreibern durch den vorzeitigen Atomausstieg und die zuvor im Jahr 2010 noch beschlossene Laufzeitverlängerung der Atomkraftwerke entstanden sei.Wie das Bundesumweltministerium mitgeteilt habe, regle der nun verabschiedete Entwurf zur Änderung des Atomgesetzes den finanziellen Ausgleich der Betreiber für unverwertbare Strommengen und umsonst getätigte Investitionen.Des Weiteren habe das Kabinett zugestimmt, dass die drei zuständigen jeweiligen Ministerien für Umwelt, Wirtschaft und Finanzen im Namen der Bundesrepublik Deutschland mit den Betreiberfirmen einen begleitenden öffentlich-rechtlichen Vertrag zur Detail-Regelung der Entschädigungen schließen würden. "Es ist gut, dass wir nun endlich auch einen Schlussstrich unter die langwierigen rechtlichen Auseinandersetzungen ziehen. Dies geschieht zu einem Preis, der deutlich unter den ursprünglichen Vorstellungen der Energieversorger liegt", habe Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) am Mittwoch gesagt.Das Gesetz werde nun von Bundestag und Bundesrat beraten. Es solle gemeinsam mit dem öffentlich-rechtlichen Vertrag am 31. Oktober 2021 in Kraft treten.Bald könnte Gewissheit herrschen, dass die Zahlungen auch fließen würden. Das wäre für RWE und E.ON positiv. Nachdem E.ON am heutigen Mittwoch bereits mit den Zahlen zum abgelaufenen Geschäftsjahr zu überzeugen wusste und auch die Aussichten für RWE weiterhin stimmen, bleiben beide DAX-Titel auf der Empfehlungsliste des AKTIONÄR, so der Experte Maximilian Völkl. (Analyse vom 24.03.2021)(Mit Material von dpa-AFX)