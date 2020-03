Tradegate-Aktienkurs RWE St.-Aktie:

22,02 EUR -1,30% (19.03.2020, 17:13)



ISIN RWE St.-Aktie:

DE0007037129



WKN RWE St.-Aktie:

703712



Ticker-Symbol RWE St.-Aktie:

RWE



Eurex Optionskürzel RWE St.-Aktie:

RWE



Nasdaq OTC Ticker-Symbol RWE St.-Aktie:

RWNFF



Kurzprofil RWE AG:



Die RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, Nasdaq OTC-Symbol: RWNFF), Essen, ist mit ihren beiden operativen Geschäftsfeldern, der konventionellen Stromerzeugung und dem Energiehandelsgeschäft, unverzichtbar für das Funktionieren des Energiesystems und für die Versorgungssicherheit in Europa. Ihr drittes Standbein ist die Mehrheitsbeteiligung an der innogy SE, einem der führenden Energieunternehmen des Kontinents. Mit ihren drei Bereichen Erneuerbare Energien, Netz & Infrastruktur sowie Vertrieb adressiert innogy die Anforderungen einer modernen Energiewelt. In dieser Aufstellung sind die insgesamt fast 60.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des RWE Konzerns auf allen Stufen der energiewirtschaftlichen Wertschöpfungskette aktiv. (19.03.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - RWE-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die RWE-Aktie (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, Nasdaq OTC-Symbol: RWNFF) unter die Lupe.Die traditionell defensive Versorgerbranche sei zuletzt fast genauso kräftig unter die Räder gekommen wie viele andere Sektoren. Dabei dürften RWE und Co den Coronavirus-Schock besser verkraften als die meisten Zykliker. Am Markt sei zuletzt der jüngste Kapitalmarkttag von RWE nicht gut angekommen. Der große Abverkauf der Aktie könnte aber dennoch vorbei sein.RWE habe die Erwartungen zwar nicht ganz erfüllt. Dennoch sollten Anleger bedenken, dass die Aktie mittlerweile rund 40% seit den Hochs vor wenigen Wochen verloren habe. Dabei dürfte sich das Geschäft des Versorgers in der Coronavirus-Krise relativ robust zeigen. Auch die Dividende sei gesichert. Zwar müsse die Hauptversammlung verschoben werden, doch Sorgen um die stattliche Rendite von inzwischen ca. 3,7% müssten sich Anleger deshalb nicht machen."Der Aktionär" habe ein neues Kauflimit bei RWE gelegt. Sollte die Aktie die jüngsten Tiefs noch einmal testen, werde der Einstieg bei 20,50 Euro empfohlen, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 19.03.2020)Börsenplätze RWE St.-Aktie:Xetra-Aktienkurs RWE St.-Aktie:22,23 EUR -0,22% (19.03.2020, 16:59)