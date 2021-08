Tradegate-Aktienkurs RWE St.-Aktie:

31,07 EUR -0,35% (13.08.2021, 12:10)



XETRA-Aktienkurs RWE St.-Aktie:

31,06 EUR +0,19% (13.08.2021, 11:56)



ISIN RWE St.-Aktie:

DE0007037129



WKN RWE St.-Aktie:

703712



Ticker-Symbol RWE St.-Aktie:

RWE



NASDAQ OTC-Symbol RWE St.-Aktie:

RWNFF



Kurzprofil RWE AG:



Die RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, NASDAQ OTC-Symbol: RWNFF), Essen, ist mit ihren beiden operativen Geschäftsfeldern, der konventionellen Stromerzeugung und dem Energiehandelsgeschäft, unverzichtbar für das Funktionieren des Energiesystems und für die Versorgungssicherheit in Europa. Ihr drittes Standbein ist die Mehrheitsbeteiligung an der innogy SE, einem der führenden Energieunternehmen des Kontinents. Mit ihren drei Bereichen Erneuerbare Energien, Netz & Infrastruktur sowie Vertrieb adressiert innogy die Anforderungen einer modernen Energiewelt. In dieser Aufstellung sind die insgesamt fast 60.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des RWE Konzerns auf allen Stufen der energiewirtschaftlichen Wertschöpfungskette aktiv. (13.08.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - RWE-Aktienanalyse von Analyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des Energiekonzerns RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, Nasdaq OTC-Symbol: RWNFF).Das bereinigte/operative Zahlenwerk für das zweite Quartal 2021 habe im Großen und Ganzen im Rahmen der Analysten-Erwartungen gelegen. Der Ende Juli angehobene Ergebnisausblick für das Geschäftsjahr 2021, was allein auf das Energiehandelsgeschäft zurückzuführen gewesen sei, sei im Rahmen des Q2-Berichts wiederholt worden (keine eindeutige Tendenz Guidance 2021e vs. 2020 (Ist); Guidance-Mittelwert 2021e vs. 2020 (Ist): (leichte bis moderate) Rückgänge). Die 2022er Ziele würden gegenüber der 2021er Guidance keine eindeutige Tendenz aufweisen (Mittelwert 2022e vs. Mittelwert 2021e: kaum Dynamik).Die Dividendenindikation für 2021 (0,90 Euro je Aktie) sei abermals bestätigt worden. RWE habe kapazitätsseitig (Erneuerbare Energien) deutlichen Rückstand auf Iberdrola und Enel. Zudem würden neue Wettbewerber (v.a. Öl-/Gaskonzerne) in den Wachstumsmarkt Erneuerbaren Energien vorstoßen. Die Dividendenrendite der RWE-Aktie (2021e: 2,9%; 2022e: 3,1%) sei im Branchenvergleich (Stoxx Europe 600 Versorger 2021e: 4,3%; 2022e: 4,5%) unterdurchschnittlich. Die Prognosen des Analysten hätten mehrheitlich Bestand (aber u.a. berichtetes EPS 2021e: 2,70 (alt: 2,69) Euro).In Erwartung eines positiven Gesamtertrags (zwölf Monate) von unter 10% lautet das Votum für die RWE-Aktie nach wie vor "halten", so Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research. Das Kursziel laute unverändert 32,00 Euro. (Analyse vom 13.08.2021)Börsenplätze RWE St.-Aktie: