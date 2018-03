Ergänzend zur vollkonsolidierten Finanzberichterstattung liefert RWE seit 2017 zusätzliche Kennzahlen zu "RWE stand alone". Dies umfasst die Kerngeschäftsfelder Braunkohle & Kernenergie, Europäische Stromerzeugung und Energiehandel sowie die innogy-Dividende. Die Ergebniskennzahlen zeigen die Herkunft der verwendbaren freien Mittel, die die Basis für die Dividende bilden. Das bereinigte EBITDA von "RWE stand alone" erreichte 2,1 Mrd. Euro (Vorjahr: 1,9 Mrd. Euro), das bereinigte Nettoergebnis 973 Mio. Euro (Vorjahr: -20 Mio. Euro). Die unmittelbar RWE zurechenbaren Nettoschulden haben sich um 2,3 Mrd. Euro verringert. Sie lagen zum 31. Dezember 2017 bei 4,5 Mrd. Euro.



Dr. Markus Krebber, Finanzvorstand der RWE AG, unterstreicht: "Die positive Kursentwicklung im ersten Jahr der "neuen RWE" und die Stabilisierung unseres Ratings belegen, dass die Investoren Vertrauen haben in unseren strategischen und finanziellen Kurs."



Detaillierte Zahlen können Sie unter dem folgenden Link abrufen: https://news.rwe.com/geschaftsjahr-2017/



Zukunftsbezogene Aussagen



Diese Pressemeldung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Auffassungen, Erwartungen und Annahmen des Managements wider und basieren auf Informationen, die dem Management zum gegenwärtigen Zeitpunkt zur Verfügung stehen. Zukunftsgerichtete Aussagen enthalten keine Gewähr für den Eintritt zukünftiger Ergebnisse und Entwicklungen und sind mit bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten verbunden. Die tatsächlichen zukünftigen Ergebnisse und Entwicklungen können aufgrund verschiedener Faktoren wesentlich von den hier geäußerten Erwartungen und Annahmen abweichen. Zu diesen Faktoren gehören insbesondere Veränderungen der allgemeinen wirtschaftlichen Lage und der Wettbewerbssituation. Darüber hinaus können die Entwicklungen auf den Finanzmärkten und Wechselkursschwankungen sowie nationale und internationale Gesetzesänderungen, insbesondere in Bezug auf steuerliche Regelungen, sowie andere Faktoren einen Einfluss auf die zukünftigen Ergebnisse und Entwicklungen der Gesellschaft haben. Weder die Gesellschaft noch ein mit ihr verbundenes Unternehmen übernimmt eine Verpflichtung, die in dieser Mitteilung enthaltenen Aussagen zu aktualisieren.



Kurzprofil RWE AG:



Die RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, Nasdaq OTC-Symbol: RWNFF), Essen, ist mit ihren beiden operativen Geschäftsfeldern, der konventionellen Stromerzeugung und dem Energiehandelsgeschäft, unverzichtbar für das Funktionieren des Energiesystems und für die Versorgungssicherheit in Europa. Ihr drittes Standbein ist die Mehrheitsbeteiligung an der innogy SE, einem der führenden Energieunternehmen des Kontinents. Mit ihren drei Bereichen Erneuerbare Energien, Netz & Infrastruktur sowie Vertrieb adressiert innogy die Anforderungen einer modernen Energiewelt. In dieser Aufstellung sind die insgesamt fast 60.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des RWE Konzerns auf allen Stufen der energiewirtschaftlichen Wertschöpfungskette aktiv. (13.03.2018/ac/a/d)







