Tradegate-Aktienkurs RWE St.-Aktie:

25,67 EUR +1,10% (14.08.2019, 12:27)



Xetra-Aktienkurs RWE St.-Aktie:

25,67 EUR +1,14% (14.08.2019, 12:12)



ISIN RWE St.-Aktie:

DE0007037129



WKN RWE St.-Aktie:

703712



Ticker-Symbol RWE St.-Aktie:

RWE



Eurex Optionskürzel RWE St.-Aktie:

RWE



Nasdaq OTC Ticker-Symbol RWE St.-Aktie:

RWNFF



Kurzprofil RWE AG:



Die RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, Nasdaq OTC-Symbol: RWNFF), Essen, ist mit ihren beiden operativen Geschäftsfeldern, der konventionellen Stromerzeugung und dem Energiehandelsgeschäft, unverzichtbar für das Funktionieren des Energiesystems und für die Versorgungssicherheit in Europa. Ihr drittes Standbein ist die Mehrheitsbeteiligung an der innogy SE, einem der führenden Energieunternehmen des Kontinents. Mit ihren drei Bereichen Erneuerbare Energien, Netz & Infrastruktur sowie Vertrieb adressiert innogy die Anforderungen einer modernen Energiewelt. In dieser Aufstellung sind die insgesamt fast 60.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des RWE Konzerns auf allen Stufen der energiewirtschaftlichen Wertschöpfungskette aktiv. (14.08.2019/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - RWE-Aktienanalyse von Analyst Holger Fechner von der NORD LB:Holger Fechner, Analyst der NORD LB, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Energiekonzerns RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, Nasdaq OTC-Symbol: RWNFF).Nachdem RWE bereits im ersten Quartal einen positiven Geschäftsverlauf aufgewiesen habe, sei die Geschäftsdynamik wie bereits im Vorfeld skizziert auch in Q2 2019 erfreulich verlaufen, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Die auf Basis vorläufiger Zahlen bereits aufgrund einer außerordentlich positiven Entwicklung im Energiehandel angehobene Ergebnisprognose für das GJ 2019 sei bestätigt worden. Die mit E.ON angekündigte Neuordnung der Stromkonzerne solle im September abgeschlossen sein. Vorbehaltlich der letzten noch ausstehenden Zustimmung der Kartellbehörden für die angestrebte Transaktion erwarte Fechner weitere positive Impulse für RWE.Holger Fechner, Analyst der NORD LB, bekräftigt in einer aktuellen Aktienanalyse seine Kaufempfehlung mit seinem bereits angehobenen Kursziel von 31,50 Euro für die RWE-Aktie. (Analyse vom 14.08.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze RWE St.-Aktie: