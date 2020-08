Tradegate-Aktienkurs RWE St.-Aktie:

33,38 EUR +0,03% (26.08.2020, 16:54)



ISIN RWE St.-Aktie:

DE0007037129



WKN RWE St.-Aktie:

703712



Ticker-Symbol RWE St.-Aktie:

RWE



Eurex Optionskürzel RWE St.-Aktie:

RWE



Nasdaq OTC Ticker-Symbol RWE St.-Aktie:

RWNFF



Kurzprofil RWE AG:



Die RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, Nasdaq OTC-Symbol: RWNFF), Essen, ist mit ihren beiden operativen Geschäftsfeldern, der konventionellen Stromerzeugung und dem Energiehandelsgeschäft, unverzichtbar für das Funktionieren des Energiesystems und für die Versorgungssicherheit in Europa. Ihr drittes Standbein ist die Mehrheitsbeteiligung an der innogy SE, einem der führenden Energieunternehmen des Kontinents. Mit ihren drei Bereichen Erneuerbare Energien, Netz & Infrastruktur sowie Vertrieb adressiert innogy die Anforderungen einer modernen Energiewelt. In dieser Aufstellung sind die insgesamt fast 60.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des RWE Konzerns auf allen Stufen der energiewirtschaftlichen Wertschöpfungskette aktiv. (26.08.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - RWE-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die RWE-Aktie (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, Nasdaq OTC-Symbol: RWNFF) unter die Lupe.Mit der jüngsten Kapitalerhöhung treibe der Essener Konzern den Wandel hin zu Erneuerbaren Energien weiter voran. Konzernchef Rolf Martin Schmitz zeige nun sogar Bereitschaft, den Kohleausstieg unter Umständen noch vor 2038 umzusetzen. Unabhängig davon, wann das letzte Kohlekraftwerk am Ende wirklich vom Netz gehe, sei bereits heute klar, dass RWE neue Wege gehen müsse. Die jüngste Kapitalerhöhung und die geplante Aufstockung der Investitionen in grüne Energien würden hier in die richtige Richtung gehen.Keine Sorgen müssten sich Anleger derweil bezüglich einer Stimmrechtsmitteilung der Stadt Essen machen. Die Beteiligung der Kommune sei unter die 3-Prozent-Schwelle auf 2,77 Prozent gesunken. Essen halte aber noch immer 18,8 Mio. Aktien - das Unterschreiten der Schwelle liege nur darin begründet, dass es durch die Kapitalerhöhung insgesamt mehr RWE-Aktien gebe. Im Gegensatz zu anderen Kommunen aus Nordrhein-Westfalen trenne sich Essen derzeit noch nicht von den Papieren des Versorgers.RWE sei auf dem richtigen Weg. Der Ausbau der Erneuerbaren Energien schreite voran,aber das Potenzial werde am Markt weiterhin unterschätzt. "Der Aktionär" bleibe für den Versorger positiv gestimmt. Anleger sollten die Gewinne laufen lassen, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 26.08.2020)Börsenplätze RWE St.-Aktie:Xetra-Aktienkurs RWE St.-Aktie:33,40 EUR +0,66% (26.08.2020, 16:40)