Die RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, NASDAQ OTC-Symbol: RWNFF), Essen, ist mit ihren beiden operativen Geschäftsfeldern, der konventionellen Stromerzeugung und dem Energiehandelsgeschäft, unverzichtbar für das Funktionieren des Energiesystems und für die Versorgungssicherheit in Europa. Ihr drittes Standbein ist die Mehrheitsbeteiligung an der innogy SE, einem der führenden Energieunternehmen des Kontinents. Mit ihren drei Bereichen Erneuerbare Energien, Netz & Infrastruktur sowie Vertrieb adressiert innogy die Anforderungen einer modernen Energiewelt. In dieser Aufstellung sind Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des RWE Konzerns auf allen Stufen der energiewirtschaftlichen Wertschöpfungskette aktiv. (23.05.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - RWE-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, NASDAQ OTC-Symbol: RWNFF) unter die Lupe.Trotz Energiekrise klettere die Aktie von RWE seit Tagen von Hoch zu Hoch. Am Markt würden die Chancen im Bereich der Erneuerbaren Energien stärker gewichtet als die Risiken durch den Ukraine-Krieg. RWE-Chef, Markus Krebber, gehe allerdings schon davon aus, dass Russland die Gaslieferungen nach Europa allmählich verringere."Wir befinden uns in einem Wirtschaftskrieg, und die Russen nutzen jede Möglichkeit, es für uns schwerer zu machen, indem sie die Liefermengen reduzieren, was zu höheren Preisen führt", habe Krebber der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung" gesagt. "Ich rechne mit einer weiteren Verknappung der Gaslieferungen und nicht damit, dass jemand den Gashahn komplett zudreht."Deutschland könne bis Frühjahr 2025 von russischem Gas unabhängig sein, wenn die nötige Infrastruktur zügig ausgebaut werde, habe Krebber hinzugefügt. "Einigermaßen handhabbar wären die Versorgungsprobleme vielleicht schon ein Jahr vorher."Für den Fall eines Gasmangels habe Krebber dafür plädiert, die Verteilung des Gases weitgehend dem Markt zu überlassen. "Wir brauchen ein dreistufiges Verfahren: Es gibt bestimmte Kunden, die absolut schützenswert sind, etwa im Gesundheitssektor. Zweitens sind Preissignale auch in Mangelsituationen das beste Mittel, um ein knappes Angebot effizient zu verteilen", habe der Topmanager gemeint. "Drittens brauchen wir Anreize zur Substitution und zum Sparen." Privathaushalte könnten nicht zu Einsparungen gezwungen werden.Eine Herausforderung stelle die Entwicklung in der Energiebranche für den Konzern dennoch da. Allerdings habe RWE vorgesorgt und inzwischen auch ein starkes grünes Portfolio aufgebaut. Das sollte sich auszahlen.Das starke Chartbild, die attraktive Bewertung und die Unterstützung von der Politik sprechen für weiter steigende Kurse, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär" zur RWE-Aktie. (Analyse vom 23.05.2022)Mit Material von dpa-AFX