Die RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, NASDAQ OTC-Symbol: RWNFF), Essen, ist mit ihren beiden operativen Geschäftsfeldern, der konventionellen Stromerzeugung und dem Energiehandelsgeschäft, unverzichtbar für das Funktionieren des Energiesystems und für die Versorgungssicherheit in Europa. Ihr drittes Standbein ist die Mehrheitsbeteiligung an der innogy SE, einem der führenden Energieunternehmen des Kontinents. Mit ihren drei Bereichen Erneuerbare Energien, Netz & Infrastruktur sowie Vertrieb adressiert innogy die Anforderungen einer modernen Energiewelt. In dieser Aufstellung sind Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des RWE Konzerns auf allen Stufen der energiewirtschaftlichen Wertschöpfungskette aktiv.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - RWE-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Energiekonzerns RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, NASDAQ OTC-Symbol: RWNFF) unter die Lupe.Durch die Sondierungsgespräche der Ampel-Regierung sei der Kohleausstieg wieder vermehrt zum Gesprächsthema geworden.Rund 40 Klima-Aktivisten hätten am Freitagmorgen die Kohlezufuhr zum Braunkohle-Kraftwerk Neurath blockiert. Die Polizei habe die Aktion bestätigt. Mehrere Menschen seien auf den Schienen gesichtet worden, habe ein Sprecher gesagt. Insgesamt fünf Aktivisten hätten sich an zwei Stellen der Gleise festgekettet. Polizeikräfte vor Ort sollten die Aktivisten zeitnah aus den Gleisen tragen. "Die Aktivisten haben sich bis jetzt geweigert, die Schienen freiwillig zu verlassen. Die Stimmung ist aber entspannt und friedlich", habe der Sprecher gesagt.Die Aktivisten hätten sich zuvor an Betonfässer und an Zementblöcke unter den Schienen fixiert. Anlass für den Protest sei die Weltklimakonferenz COP26 im schottischen Glasgow. "Die Weltklimakonferenz findet seit 26 Jahren statt. Seitdem sind die CO2-Emissionen um 60 Prozent angestiegen. Wir brauchen mehr als leere Versprechungen", habe eine Sprecherin von "Block Neurath" gesagt.CDU-Politiker Helge Braun habe derweil am Freitag im Bundesrat gesagt, wenn in Zukunft "zusätzliche Ambitionen", die gebraucht würden, umgesetzt würden, müsse an eins gedacht werden - nämlich, dass die Politik viele Versprechen eingegangen sei gegenüber denjenigen, die vom Strukturwandel besonders betroffen seien. "Wir sollten nicht wortbrüchig werden, besonders nicht da, wo die kritische Haltung gegenüber dem Staat sowieso schon sehr ausgeprägt ist", habe Braun gesagt. "Insofern geht es auch um gesellschaftlichen Zusammenhalt."Geplant sei ein Kohleausstieg bisher bis spätestens 2038. Der neue nordrhein-westfälische Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) habe vor kurzem gesagt, sein Land sei zu einem Ausstieg aus der Kohle schon 2030 bereit. SPD, Grüne und FDP, die derzeit in Koalitionsverhandlungen seien, hätten in ihrem Sondierungspapier vereinbart, den Kohleausstieg "idealerweise" auf 2030 vorzuziehen.Das Kohle-Aus bleibe ein wichtiges Thema. Doch RWE sei dafür gut gerüstet und baue vor allem die Erneuerbaren Energien immer weiter aus. Das werde sich langfristig auszahlen und sollte zu deutlich höheren Kursen führen. Im aktuellen Kurs ist das starke grüne Portfolio noch nicht angemessen eingepreist, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 05.11.2021)(Mit Material von dpa-AFX)