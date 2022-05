XETRA-Aktienkurs RWE St.-Aktie:

42,30 EUR +2,12% (25.05.2022, 17:44)



ISIN RWE St.-Aktie:

DE0007037129



WKN RWE St.-Aktie:

703712



Ticker-Symbol RWE St.-Aktie:

RWE



NASDAQ OTC-Symbol RWE St.-Aktie:

RWNFF



Kurzprofil RWE AG:



Die RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, NASDAQ OTC-Symbol: RWNFF), Essen, ist mit ihren beiden operativen Geschäftsfeldern, der konventionellen Stromerzeugung und dem Energiehandelsgeschäft, unverzichtbar für das Funktionieren des Energiesystems und für die Versorgungssicherheit in Europa. Ihr drittes Standbein ist die Mehrheitsbeteiligung an der innogy SE, einem der führenden Energieunternehmen des Kontinents. Mit ihren drei Bereichen Erneuerbare Energien, Netz & Infrastruktur sowie Vertrieb adressiert innogy die Anforderungen einer modernen Energiewelt. In dieser Aufstellung sind Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des RWE Konzerns auf allen Stufen der energiewirtschaftlichen Wertschöpfungskette aktiv. (25.05.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - RWE-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Franziska Schimke, Korrespondentin von "Der AktionärTV", nimmt in einer aktuellen Ausgabe von "Most Actives" die Aktie der RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, NASDAQ OTC-Symbol: RWNFF) unter die Lupe.Zu den am Mittwoch meistgehandelten Werten beim Onlinebroker Flatex habe z.B. RWE gehört. Das Papier des Essener Versorgers sei heute unter den Verkäufen zu finden gewesen. Die RWE-Aktie habe am Dienstag deutlich nachgegeben. Presseberichte über eine in Großbritannien drohende Sondersteuer hätten die Papiere zahlreicher Versorger, die in dem Land aktiv seien, belastet. Die Experten würden jedoch Anlegern raten, nicht in Panik zu verfallen. Die RWE-Aktie habe am Mittwoch zur Gegenbewegung angesetzt, so Franziska Schimke, Korrespondentin von "Der AktionärTV", in einer aktuellen Ausgabe von "Most Actives". (Analyse vom 25.05.2022)Die vollständige Ausgabe von "Most Actives" mit Franziska Schimke, Korrespondentin von "Der AktionärTV", im "Der Aktionär TV" können Sie HIER abrufen.Börsenplätze RWE St.-Aktie:Tradegate-Aktienkurs RWE St.-Aktie:42,20 EUR +1,59% (25.05.2022, 21:58)