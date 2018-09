Xetra-Aktienkurs RWE St.-Aktie:

Kurzprofil RWE AG:



Die RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, Nasdaq OTC-Symbol: RWNFF), Essen, ist mit ihren beiden operativen Geschäftsfeldern, der konventionellen Stromerzeugung und dem Energiehandelsgeschäft, unverzichtbar für das Funktionieren des Energiesystems und für die Versorgungssicherheit in Europa. Ihr drittes Standbein ist die Mehrheitsbeteiligung an der innogy SE, einem der führenden Energieunternehmen des Kontinents. Mit ihren drei Bereichen Erneuerbare Energien, Netz & Infrastruktur sowie Vertrieb adressiert innogy die Anforderungen einer modernen Energiewelt. In dieser Aufstellung sind die insgesamt fast 60.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des RWE Konzerns auf allen Stufen der energiewirtschaftlichen Wertschöpfungskette aktiv. (06.09.2018/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - RWE-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Energiekonzerns RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, Nasdaq OTC-Symbol: RWNFF) unter die Lupe.E.ON und RWE hätten beim innogy-Deal zwar gemeinsame Sache gemacht. Noch stünden beide Konzerne jedoch im Wettbewerb miteinander, inebsondere an der Börse würden sich viele Anleger nur eine Versorger-Aktie ins Depot legen wollen. Die Entscheidung sei nicht einfach.Heute habe HSBC die europäische Energiebranche unter die Lupe genommen. Dank des knapperen Kohlestromangebots seien die europäischen Strompreise mit einer überraschenden Dynamik am Steigen, so Analyst Adam Dickens. Er ziehe innerhalb des Sektors die Aktie von einfach strukturierten Versorgern gegenüber denen mit Aktivitäten in Schwellenländern vor. Für ihn stehe der Favorit deshalb fest: RWE. Da das Unternehmen auch von den verbesserten Aussichten im Geschäft mit erneuerbaren Energien profitiere, habe die HSBC das Kursziel für die RWE-Aktie deutlich von 18,00 auf 25,00 Euro erhöht und sie von "reduce" auf "buy" heraufgestuft."Der Aktionär" sehe RWE und E.ON gut gerüstet für die Zukunft. Aktuell präsentiere sich jedoch die RWE-Aktie stärker. Trotz des jüngsten Rücksetzers sehe das Chartbild weiter gut aus, der Ausbruch sei möglich.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze RWE St.-Aktie: