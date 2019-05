Börsenplätze RWE St.-Aktie:



Xetra-Aktienkurs RWE St.-Aktie:

22,88 EUR -1,97% (23.05.2019, 16:20)



Tradegate-Aktienkurs RWE St.-Aktie:

22,88 EUR -1,68% (23.05.2019, 16:24)



ISIN RWE St.-Aktie:

DE0007037129



WKN RWE St.-Aktie:

703712



Ticker-Symbol RWE St.-Aktie:

RWE



Eurex Optionskürzel RWE St.-Aktie:

RWE



Nasdaq OTC Ticker-Symbol RWE St.-Aktie:

RWNFF



Kurzprofil RWE AG:



Die RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, Nasdaq OTC-Symbol: RWNFF), Essen, ist mit ihren beiden operativen Geschäftsfeldern, der konventionellen Stromerzeugung und dem Energiehandelsgeschäft, unverzichtbar für das Funktionieren des Energiesystems und für die Versorgungssicherheit in Europa. Ihr drittes Standbein ist die Mehrheitsbeteiligung an der innogy SE, einem der führenden Energieunternehmen des Kontinents. Mit ihren drei Bereichen Erneuerbare Energien, Netz & Infrastruktur sowie Vertrieb adressiert innogy die Anforderungen einer modernen Energiewelt. In dieser Aufstellung sind die insgesamt fast 60.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des RWE Konzerns auf allen Stufen der energiewirtschaftlichen Wertschöpfungskette aktiv. (23.05.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - RWE-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jan Paul Fori vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Energiekonzerns RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, Nasdaq OTC-Symbol: RWNFF) unter die Lupe.Durch die Fusion von E.ON mit der RWE-Tochter innogy würden die Karten am deutschen Strommarkt neu gemischt. Wie bereits bekannt wolle sich E.ON zukünftig stärker auf die Stromnetze und das Kundengeschäft fokussieren. "Der Aktionär" habe beide Aktien genau unter die Lupe genommen und verschiedene Bewertungskennziffern verglichen.Im Rahmen der innogy-Fusion übernehme E.ON das Netz- und Kundengeschäft der RWE-Tochter und gebe im Gegenzug seine Sparte der erneuerbaren Energien an den einstigen Erzrivalen ab. Durch die Umstrukturierung des Konzerns werde die Vergleichbarkeit mit RWE zwar erschwert, ein Blick auf die Kennzahlen der beiden DAX-Werte lohne sich dennoch.Der Stromproduzent RWE habe bei der Bewertung leichte Vorteile und könne gleichzeitig mit einer höheren Marge auftrumpfen. E.ON biete den Anlegern aufgrund der neuen Geschäftsfelder und dem Abschied von der klassischen Stromerzeugung jedoch mehr Sicherheit. Somit lasse sich auch ein leicht höheres KGV für 2020 rechtfertigen.Konservative Anleger sollten weiterhin zu E.ON greifen. Durch den Konzernumbau werde E.ON fit für die Zukunft und biete wie bereits erwähnt sowohl mehr Sicherheit als auch ein höheres Wachstumspotenzial. Zudem sei der Aufwärtstrend nach wie vor intakt. Wichtige Unterstützungen seien die 200-Tage-Linie bei 9,25 Euro und die Kursmarke von 9,00 Euro.Aktuell ist RWE in der Branche der etwas dynamischere Wert, so Jan Paul Fori von "Der Aktionär". (Analyse vom 23.05.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link