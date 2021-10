Börsenplätze RWE St.-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs RWE St.-Aktie:

31,90 EUR -0,37% (18.10.2021, 15:55)



XETRA-Aktienkurs RWE St.-Aktie:

31,94 EUR -0,47% (18.10.2021, 15:44)



ISIN RWE St.-Aktie:

DE0007037129



WKN RWE St.-Aktie:

703712



Ticker-Symbol RWE St.-Aktie:

RWE



NASDAQ OTC-Symbol RWE St.-Aktie:

RWNFF



Kurzprofil RWE AG:



Die RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, NASDAQ OTC-Symbol: RWNFF), Essen, ist mit ihren beiden operativen Geschäftsfeldern, der konventionellen Stromerzeugung und dem Energiehandelsgeschäft, unverzichtbar für das Funktionieren des Energiesystems und für die Versorgungssicherheit in Europa. Ihr drittes Standbein ist die Mehrheitsbeteiligung an der innogy SE, einem der führenden Energieunternehmen des Kontinents. Mit ihren drei Bereichen Erneuerbare Energien, Netz & Infrastruktur sowie Vertrieb adressiert innogy die Anforderungen einer modernen Energiewelt. In dieser Aufstellung sind die insgesamt fast 60.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des RWE Konzerns auf allen Stufen der energiewirtschaftlichen Wertschöpfungskette aktiv. (18.10.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - RWE-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laut Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" bleibt die Aktie des Energiekonzerns RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, NASDAQ OTC-Symbol: RWNFF) auf dem aktuellen Niveau ein klarer Kauf.Die Aktie des deutschen Versorgers RWE habe eine heiße Woche hinter sich. Die erfolgreichen Sondierungsgespräche der Ampel-Regierung hätten sich positiv auf die Papiere ausgewirkt. Auf anfängliche Verluste sei somit eine starke Gegenbewegung gefolgt. Der Titel stehe jetzt nur noch unweit von enorm wichtigen Hürden.RWE bewältige derzeit den Umbau von Braunkohle hin zu Erneuerbaren Energien. Obwohl der Konzern hier auf einem guten Weg sei, habe sich zuletzt die Stimmung bei den Anlegern eingetrübt. So habe sich die RWE-Aktie seit Anfang September in einem steilen Abwärtskanal nach unten bewegt. Erst letzte Woche habe der Titel an der Mehrfach-Unterstützung bei 30 Euro Halt gefunden.Von dort aus habe er innerhalb der letzten vier Handelstage über sechs Prozent gutmachen können. Dank der dynamischen Aufwärtsbewegung am Freitag sei ihm dabei sogar der Bruch des Abwärtskanals bei 31,50 Euro geglückt. Jetzt stehe der Titel unmittelbar vor zwei massiven Widerständen. Direkt am aktuellen Kursniveau verlaufe die 50-Tage-Linie bei 32,16 Euro. Nur knapp darüber, bei 32,42 Euro, stehe im Moment die 200-Tage-Linie. Würden diese beiden Hürden überwunden, dürfte es infolge der Kaufsignale zügig in Richtung der häufig angelaufenen Widerstandszone zwischen 34,50 und 35,50 Euro gehen.Die RWE-Aktie bleibt auf dem aktuellen Niveau ein klarer Kauf, so Timo Nützel von "Der Aktionär". (Analyse vom 18.10.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link