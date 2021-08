Tradegate-Aktienkurs RWE St.-Aktie:

Kurzprofil RWE AG:



Die RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, NASDAQ OTC-Symbol: RWNFF), Essen, ist mit ihren beiden operativen Geschäftsfeldern, der konventionellen Stromerzeugung und dem Energiehandelsgeschäft, unverzichtbar für das Funktionieren des Energiesystems und für die Versorgungssicherheit in Europa. Ihr drittes Standbein ist die Mehrheitsbeteiligung an der innogy SE, einem der führenden Energieunternehmen des Kontinents. Mit ihren drei Bereichen Erneuerbare Energien, Netz & Infrastruktur sowie Vertrieb adressiert innogy die Anforderungen einer modernen Energiewelt. In dieser Aufstellung sind die insgesamt fast 60.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des RWE Konzerns auf allen Stufen der energiewirtschaftlichen Wertschöpfungskette aktiv. (05.08.2021/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - RWE-Aktie macht auf sich aufmerksam - AktienanalyseDie RWE-Aktie (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, NASDAQ OTC-Symbol: RWNFF) gehörte in den vergangenen Monaten nicht gerade zu den Favoriten der Anleger, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Seit dem Jahreswechsel sei es um gut zwölf Prozent abwärtsgegangen - schlechter stehe im DAX derzeit nur Siemens Energy da. Die maue Performance komme nicht von ungefähr: Gleich im Februar sei das Unternehmen mit einer Gewinnwarnung um die Ecke gekommen. Schuld sei die Kältewelle im US-Bundesstaat Texas gewesen. Weil Windräder vereist seien, habe RWE den zugesagten Strom zu Höchstpreisen an der Börse kaufen müssen - dadurch seien Belastungen in Höhe von 400 Mio. Euro entstanden.Zuletzt habe die Aktie allerdings wieder mit Kursgewinnen auf sich aufmerksam gemacht. Der Grund: Im Handelsgeschäft laufe es besser als erwartet. Hier habe das operative Ergebnis bis Ende Juni bereits bei 525 Mio. Euro gelegen, wie das Unternehmen mitgeteilt habe. Ursprünglich habe RWE für dieses Geschäft einen Korridor von 150 bis 350 Mio. Mio. für das gesamte Geschäftsjahr prognostiziert. Der Konzern habe daher die Messlatte für 2021 höher gelegt. Das Unternehmen kalkuliere auf Konzernebene nun mit einem operativen Gewinn von 3,0 bis 3,4 Mrd. Euro statt 2,65 bis 3,05 Mrd. Euro. Das EBITDA solle der neuen Prognose zufolge zwischen 3,0 und 3,4 Mrd. Euro liegen. Zuvor habe RWE einen Wert zwischen 2,65 bis 3,05 Mrd. Euro in Aussicht gestellt."Nachdem unser Ausblick für 2021 wegen der Jahrhundertkälte in Texas niedriger ausgefallen ist, ist es erfreulich, dass wir nun die Prognose anheben können", habe Finanzchef Michael Müller gesagt. Die Prognoseanhebung sei natürlich auch bei Analysten gut angekommen: Die neuen Ziele seien eine Überraschung für den Markt, habe etwa Peter Crampton von Barclays geschrieben. Für ihn sei daher klar: Die vergleichsweise schwache Aktienkursentwicklung des vergangenen Monats sei übertrieben gewesen. Ähnlich positiv äußerten sich viele andere Experten, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 30/2021)Börsenplätze RWE St.-Aktie: