Tradegate-Aktienkurs RWE St.-Aktie:

32,66 EUR +0,40% (25.03.2021, 12:48)



XETRA-Aktienkurs RWE St.-Aktie:

32,69 EUR +0,46% (25.03.2021, 12:35)



ISIN RWE St.-Aktie:

DE0007037129



WKN RWE St.-Aktie:

703712



Ticker-Symbol Deutschland RWE St.-Aktie:

RWE



NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol RWE St.-Aktie:

RWNFF



Kurzprofil RWE AG:



Die RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, NASDAQ OTC-Symbol: RWNFF), Essen, ist mit ihren beiden operativen Geschäftsfeldern, der konventionellen Stromerzeugung und dem Energiehandelsgeschäft, unverzichtbar für das Funktionieren des Energiesystems und für die Versorgungssicherheit in Europa. Ihr drittes Standbein ist die Mehrheitsbeteiligung an der innogy SE, einem der führenden Energieunternehmen des Kontinents. Mit ihren drei Bereichen Erneuerbare Energien, Netz & Infrastruktur sowie Vertrieb adressiert innogy die Anforderungen einer modernen Energiewelt. In dieser Aufstellung sind die insgesamt fast 60.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des RWE Konzerns auf allen Stufen der energiewirtschaftlichen Wertschöpfungskette aktiv. (25.03.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - RWE-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Energiekonzerns RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, NASDAQ OTC-Symbol: RWNFF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Schritt für Schritt könne sich die RWE-Aktie wieder von den Tiefs nach der Gewinnwarnung lösen. Auch am Donnerstag könne der Versorger im schwachen Marktumfeld wieder zulegen. Positiv für die weitere Entwicklung würden sich auch die Insider gestimmt zeigen, die das gedrückte Kursniveau zum Zukauf genutzt hätten.So habe der scheidende Konzernchef Rolf Martin Schmitz für 60.589 Euro zu 32,54 Euro je Aktie gekauft. Sein designierter Nachfolger und amtierender Finanzchef Markus Krebber habe das selbe Kursniveau genutzt und sogar für 99.995 Euro zugekauft. Beide würden damit ihr Vertrauen in die neue Strategie untermauern, RWE mehr und mehr vom konventionellen Versorger zum Anbieter grüner Energien umzubauen.Hier habe RWE derweil einen weiteren großen Schritt geschafft. Die finale Investitionsentscheidung für den Vorzeige-Offshore-Windpark Sofia mit einem Volumen von 1,4 Gigawatt vor der britischen Küste sei getroffen worden. Die Gesamtinvestitionssumme betrage satte drei Milliarden Britische Pfund, das seien umgerechnet etwa 3,5 Milliarden Euro. Die Arbeiten für den Bau des landseitigen Netzanschlusses sollten dieses Frühjahr beginnen, die Arbeiten auf See im Jahr 2023. Fertiggestellt werden solle der Windpark im vierten Quartal 2026.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze RWE St.-Aktie: