Tradegate-Aktienkurs RWE St.-Aktie:

28,25 EUR -0,42% (07.10.2019, 08:36)



ISIN RWE St.-Aktie:

DE0007037129



WKN RWE St.-Aktie:

703712



Ticker-Symbol RWE St.-Aktie:

RWE



Eurex Optionskürzel RWE St.-Aktie:

RWE



Nasdaq OTC Ticker-Symbol RWE St.-Aktie:

RWNFF



Kurzprofil RWE AG:



Die RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, Nasdaq OTC-Symbol: RWNFF), Essen, ist mit ihren beiden operativen Geschäftsfeldern, der konventionellen Stromerzeugung und dem Energiehandelsgeschäft, unverzichtbar für das Funktionieren des Energiesystems und für die Versorgungssicherheit in Europa. Ihr drittes Standbein ist die Mehrheitsbeteiligung an der innogy SE, einem der führenden Energieunternehmen des Kontinents. Mit ihren drei Bereichen Erneuerbare Energien, Netz & Infrastruktur sowie Vertrieb adressiert innogy die Anforderungen einer modernen Energiewelt. In dieser Aufstellung sind die insgesamt fast 60.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des RWE Konzerns auf allen Stufen der energiewirtschaftlichen Wertschöpfungskette aktiv. (07.10.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Paris (www.aktiencheck.de) - RWE-Aktie kurzfristig bullisch - ChartanalyseIst die RWE-Aktie (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, Nasdaq OTC-Symbol: RWNFF) momentan wirklich so stark, wie es den Anschein hat? Immerhin konnte sich die Aktie in den vergangenen Wochen und Monaten zum Teil deutlich von der schwachen Performance im Gesamtmarkt abheben, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.So ganz aber seien die Kapriolen in der letzten Woche auch an RWE nicht vorübergegangen, was in dieser zu einer Korrektur bis auf 27,33 EUR geführt habe. Dort sei es am Freitag jedoch zu einem durchaus beeindruckenden Comeback der Bullen gekommen, was im Intraday-Chart bereits wieder für kurzfristig bullische Signale gesorgt habe.Objektiv betrachtet, präsentiere sich die RWE-Aktie kurzfristig bullisch. Im Idealfall sei am Freitag der Startschuss für eine neue Kaufwelle mit neuen Hochs bei 29 bis 30 EUR gefallen. So ganz ohne Angst dürfte ein Engagement in RWE aber wahrscheinlich nicht auskommen. Die allgemeine Marktschwäche und der bereits gut gelaufene Aufwärtstrend würden zu denken geben. Da steige das Risiko für Korrekturen spürbar an. Sollte es jetzt noch einmal zu einem neuen Tief kommen, wäre die aktuelle wohl doch noch nicht zu Ende und weitere Rücksetzer zum EMA 50 bzw. 25,82 EUR könnten folgen. Hier bestünden neue Stabilisierungschancen. (Analyse vom 07.10.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs RWE St.-Aktie:28,22 EUR +2,32% (04.10.2019, 17:35)