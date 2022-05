Kursziel

RWE-Aktie

(EUR) Rating

RWE-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 47,50 Buy UBS Sam Arie 19.05.2022 52,00 Buy Deutsche Bank Olly Jeffery 19.05.2022 53,50 Conviction Buy Goldman Sachs Alberto Gandolfi 13.05.2022 48,00 Outperform Bernstein Research Deepa Venkateswaran 12.05.2022 49,00 Kaufen DZ BANK Werner Eisenmann 12.05.2022 50,00 Outperform RBC Capital Markets John Musk 12.05.2022 52,00 Overweight Barclays Peter Crampton 12.05.2022 45,00 Buy Jefferies Ahmed Farman 12.05.2022 60,00 Overweight J.P. Morgan Vincent Ayral 12.05.2022

Börsenplätze RWE St.-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs RWE St.-Aktie:

43,95 EUR +0,99% (23.05.2022, 08:22)



XETRA-Aktienkurs RWE St.-Aktie:

43,12 EUR +1,53% (20.05.2022)



ISIN RWE St.-Aktie:

DE0007037129



WKN RWE St.-Aktie:

703712



Ticker-Symbol RWE St.-Aktie:

RWE



NASDAQ OTC-Symbol RWE St.-Aktie:

RWNFF



Kurzprofil RWE AG:



Die RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, NASDAQ OTC-Symbol: RWNFF), Essen, ist mit ihren beiden operativen Geschäftsfeldern, der konventionellen Stromerzeugung und dem Energiehandelsgeschäft, unverzichtbar für das Funktionieren des Energiesystems und für die Versorgungssicherheit in Europa. Ihr drittes Standbein ist die Mehrheitsbeteiligung an der innogy SE, einem der führenden Energieunternehmen des Kontinents. Mit ihren drei Bereichen Erneuerbare Energien, Netz & Infrastruktur sowie Vertrieb adressiert innogy die Anforderungen einer modernen Energiewelt. In dieser Aufstellung sind Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des RWE Konzerns auf allen Stufen der energiewirtschaftlichen Wertschöpfungskette aktiv. (23.05.2022/ac/a/d)







Essen (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der RWE St.-Aktie (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, Nasdaq OTC-Symbol: RWNFF) nach Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 60,00 oder 45,00 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur RWE St.-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Der Energiekonzern RWE AG hat am 12.05.2022 ihre Zahlen für das erste Quartal 2022 vorgelegt. Wie der Meldung der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX vom 12. Mai zu entnehmen ist, sei der Energiekonzern mit einem Gewinnsprung ins laufende Jahr gestartet. Vor allem dank des Ausbaus der Kapazitäten im Geschäft mit Erneuerbaren Energien und dafür günstigerem Wetter habe der Konzern sowohl operativ als auch unterm Strich deutlich mehr verdient. Im vergangenen Jahr hätten insbesondere die Jahrhundertstürme in Texas das Ergebnis belastet. Wegen des bereits im März von Großbritannien verhängten Kohleembargos gegen Russland habe RWE im ersten Quartal nun allerdings 850 Millionen Euro abschreiben müssen. Der Vorstand sehe RWE jedoch weiterhin auf Kurs und habe die Mitte Februar angehobene Jahresprognose bestätigt.Im Auftaktquartal des laufenden Jahres sei das bereinigte operative Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (bereinigtes EBITDA) um 65 Prozent auf 1,46 Milliarden Euro gestiegen. Damit hätten die Analysten gerechnet. Unterm Strich sei mit einem bereinigten Nettoergebnis von 735 Millionen Euro sogar mehr als doppelt so viel wie ein Jahr zuvor geblieben. Hier hätten die Experten etwas weniger auf dem Zettel gehabt.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der RWE-Aktie anbetrifft, hat Vincent Ayral, Analyst von J.P. Morgan, den Titel in einer Studie vom 12.05.2022 weiterhin auf der "overweight" belassen. Das Kursziel von 60,00 Euro wurde bestätigt. Der Energiekonzern habe sehr stark abgeschnitten und die Konsensschätzungen übertroffen, so Ayral. Die Prognosen hätten deutlich Luft nach oben, da RWE im weiteren Jahresverlauf den Ausblick anheben könnte.Die niedrigste Kursprognose für die RWE-Aktie kommt von Jefferies und liegt bei 45,00 Euro. Analyst Ahmed Farman hat den Titel in einer Analyse vom 12.05.2022 weiterhin mit "buy" bewertet. Das bereinigte operative Ergebnis des Energiekonzerns habe die Markterwartung übertroffen, so der Analyst. Das Unternehmen habe besonders im Energiehandelsgeschäft unerwartet gut abgeschnitten.Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur RWE-Aktie auf einen Blick: