RWE-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 50,00 Overweight Morgan Stanley Robert Pulleyn 03.05.2022 48,00 Buy Deutsche Bank Olly Jeffery 29.04.2022 54,00 Conviction Buy Goldman Sachs Alberto Gandolfi 29.04.2022 52,00 Overweight Barclays Peter Crampton 27.04.2022 60,00 Overweight J.P. Morgan Marcus Diebel 20.04.2022 45,00 Buy Citigroup Piotr Dzieciolowski 05.04.2022 48,00 Outperform Bernstein Research Deepa Venkateswaran 04.04.2022 40,50 Outperform Credit Suisse Stefano Bezzato 04.04.2022

39,58 EUR +0,10% (11.05.2022, 08:02)



39,49 EUR -1,35% (10.05.2022)



DE0007037129



703712



RWE



RWNFF



Die RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, NASDAQ OTC-Symbol: RWNFF), Essen, ist mit ihren beiden operativen Geschäftsfeldern, der konventionellen Stromerzeugung und dem Energiehandelsgeschäft, unverzichtbar für das Funktionieren des Energiesystems und für die Versorgungssicherheit in Europa. Ihr drittes Standbein ist die Mehrheitsbeteiligung an der innogy SE, einem der führenden Energieunternehmen des Kontinents. Mit ihren drei Bereichen Erneuerbare Energien, Netz & Infrastruktur sowie Vertrieb adressiert innogy die Anforderungen einer modernen Energiewelt. In dieser Aufstellung sind Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des RWE Konzerns auf allen Stufen der energiewirtschaftlichen Wertschöpfungskette aktiv. (11.05.2022/ac/a/d)







Essen (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der RWE St.-Aktie (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, Nasdaq OTC-Symbol: RWNFF) vor Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 60,00 oder 40,50 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur RWE St.-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Der Energiekonzern RWE AG wird am 12.05.2022 ihre Zahlen für das erste Quartal 2022 vorlegen.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der RWE-Aktie anbetrifft, hat Marcus Diebel, Analyst von J.P. Morgan, den Titel in einer Branchenstudie vom 20.04.2022 weiterhin auf der "overweight" belassen. Das Kursziel von 60,00 Euro wurde bestätigt. Zu den Energietiteln, die von einem "Superzyklus" profitieren sollten, zähle Diebel unter anderem RWE. Der Versorger vollziehe dank der strategischen Kehrtwende im Zuge der Energiewende einen grundlegenden Wandel, betreibe nun eine der führenden Plattformen für Erneuerbare Energien und werde von der aktuellen Dynamik in diesem Bereich profitieren.Die niedrigste Kursprognose für die RWE-Aktie kommt von der Credit Suisse und liegt bei 40,50 Euro. Analyst Stefano Bezzato hat den Titel in einer Sektorstudie vom 04.04.2022 weiterhin mit "outperform" bewertet. Staatliche Eingriffe in den Versorgersektor seien im ersten Quartal recht harmlos gewesen, würden nun aber unterstützend, so Bezzato. Das gelte auch für RWE, der deutsche Energiekonzern sollte operativ von einer Stärkung der Erneuerbaren Energien profitieren. Im günstigsten Fall seien für den Aktienkurs sogar 46,50 Euro möglich.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur RWE-Aktie?