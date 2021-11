Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur RWE-Aktie auf einen Blick:



Kursziel

RWE-Aktie

(EUR) Rating

RWE-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 42,00 Overweight Barclays Peter Crampton 18.11.2021 40,00 Buy Kepler Cheuvreux Ingo Becker 18.11.2021 48,00 Outperform RBC Capital Markets John Musk 17.11.2021 35,00 Halten Raiffeisen Bank International AG Bernd Maurer, Teresa Schinwald 16.11.2021 35,00 Halten Independent Research Sven Diermeier 16.11.2021 45,00 Buy Jefferies Ahmed Farman 16.11.2021 49,50 Conviction Buy Goldman Sachs Alberto Gandolfi 15.11.2021 47,50 Overweight J.P. Morgan Vincent Ayral 15.11.2021 40,00 Kaufen DZ BANK Werner Eisenmann 15.11.2021 40,00 Kaufen NordLB Holger Fechner 12.11.2021 37,00 Buy Deutsche Bank Olly Jeffery 12.11.2021 46,00 Outperform Bernstein Research Deepa Venkateswaran 11.11.2021



Börsenplätze RWE St.-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs RWE St.-Aktie:

32,62 EUR +0,43% (24.11.2021, 08:03)



XETRA-Aktienkurs RWE St.-Aktie:

32,50 EUR +0,25% (23.11.2021)



ISIN RWE St.-Aktie:

DE0007037129



WKN RWE St.-Aktie:

703712



Ticker-Symbol RWE St.-Aktie:

RWE



NASDAQ OTC-Symbol RWE St.-Aktie:

RWNFF



Die RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, NASDAQ OTC-Symbol: RWNFF), Essen, ist mit ihren beiden operativen Geschäftsfeldern, der konventionellen Stromerzeugung und dem Energiehandelsgeschäft, unverzichtbar für das Funktionieren des Energiesystems und für die Versorgungssicherheit in Europa. Ihr drittes Standbein ist die Mehrheitsbeteiligung an der innogy SE, einem der führenden Energieunternehmen des Kontinents. Mit ihren drei Bereichen Erneuerbare Energien, Netz & Infrastruktur sowie Vertrieb adressiert innogy die Anforderungen einer modernen Energiewelt. In dieser Aufstellung sind Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des RWE Konzerns auf allen Stufen der energiewirtschaftlichen Wertschöpfungskette aktiv. (24.11.2021/ac/a/d)







Essen (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der RWE St.-Aktie (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, Nasdaq OTC-Symbol: RWNFF) nach Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 49,50 oder 35,00 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur RWE St.-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Der Energiekonzern RWE AG hat am 11. November 2021 seine Zahlen für das dritte Quartal 2021 vorgelegt. Wie der Meldung der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX vom 11. November zu entnehmen ist, könne sich der Energiekonzern weiter von dem schwachen Jahresstart erholen. Damals habe unter anderem schlechtes Wetter zu Ergebniseinbußen geführt. Vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) sowie bereinigt um Sondereffekte habe RWE von Januar bis September mit 2,4 Milliarden Euro über einhundert Millionen Euro mehr als im Vorjahreszeitraum erwirtschaftet. Das Unternehmen habe die Gesamtjahres-Prognose bestätigt.Im Kerngeschäft, zu dem RWE die Segmente Off- und Onshore von Wind und Solar, sowie Wasser, Biomasse, Gas und den Energiehandel zähle, sei das Ergebnis allerdings etwas zurückgegangen. Laut RWE sei hier vor allem das Extremwetter in Texas zu Jahresanfang verantwortlich. Unterm Strich seien mit 1,0 Milliarden Euro fast 30 Prozent mehr hängengeblieben als vor einem Jahr.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der RWE-Aktie anbetrifft, hat Alberto Gandolfi, Analyst von Goldman Sachs, den Titel in einer Studie vom 15.11.2021 weiterhin auf der "Conviction Buy List" belassen. Das Kursziel wurde von 47,00 auf 49,50 Euro angehoben. Gelinge den Essenern die Umsetzung ihrer Ziele bis 2030, seien die Papiere im Vergleich mit der direkten Konkurrenz von Orsted und EDP Renovais massiv unterbewertet, so der Analyst. Den inneren Wert der Papiere kalkuliere er auf 46,60 Euro. Auch der weitere Portfolioumbau sollte helfen, auf dieses Niveau aufzuschließen.Die niedrigste Kursprognose für die RWE-Aktie kommt von der Raiffeisen Bank International AG. Bernd Maurer und Teresa Schinwald haben den Titel in einer Analyse vom 16.11.2021 weiterhin mit "halten" bewertet. Das Kursziel von 35,00 Euro wurde bestätigt. RWE habe in den ersten neun Monaten des Jahres um 17% mehr Strom als im Covid-19-geplagten Vorjahreszeitraum erzeugt. Dabei habe das Unternehmen weitestgehend auf CO2-intensive Technologien zurückgegriffen. Nach Strompreisspitzen im Oktober habe sich die Lage in Mitteleuropa etwas beruhigt und die Forwardkurve impliziere eine Entspannung der Lage auf den Rohstoffmärkten sowie Preisrückgänge im Laufe der nächsten Jahre.RWE habe die alten Investitionspläne (EUR 5 Mrd. an Investitionen in Wind- und Solaranlagen pro Jahr) nun bis ins Jahr 2030 fortgeschrieben und plane im Durchschnitt bis dahin einen Nettozubau von 2,5 Gigawatt pro Jahr. Dafür wolle man EUR 50 Mrd. investieren, wobei EUR 20 Mrd. wieder durch Anteilsverkäufe eingebracht werden sollten.In Q1-3 21 sei das bereinigte EBITDA im Jahresvergleich um 6% auf EUR 2,4 Mrd. gestiegen. Die Dividende 2021 sei mit EUR 0,90 je Aktie bestätigt worden. Trotz höherer Ergebniserwartungen behalten die Analysten der Raiffeisen Bank International AG aufgrund niedriger Sektorbewertungen ihr Kursziel und bleiben damit bei ihrer Empfehlung.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur RWE-Aktie?