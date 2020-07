XETRA-Aktienkurs RTL Group-Aktie:

28,84 EUR -0,28% (20.07.2020, 15:15)



Tradegate-Aktienkurs RTL Group-Aktie:

28,82 EUR -0,35% (20.07.2020, 15:26)



ISIN RTL Group-Aktie:

LU0061462528



WKN RTL Group-Aktie:

861149



Ticker-Symbol RTL Group-Aktie:

RRTL



NASDAQ OTC Ticker-Symbol RTL Group-Aktie:

RGLXF



Kurzprofil RTL Group S.A.:



Die RTL Group (ISIN: LU0061462528, WKN: 861149, Ticker-Symbol: RRTL, NASDAQ OTC-Symbol: RGLXF) gehört zu den führenden europäischen Entertainment-Netzwerken. Der Konzern verfügt über 60 Fernsehsender und 31 Radiostationen und ist mit Fernsehsendungen wie Talent- und Gameshows, Dramas, Daily Soaps und Telenovelas einer der Top-Produzenten weltweit. Das Ausstrahlungsgebiet der RTL Group erstreckt sich über Deutschland, Frankreich, Belgien, die Niederlande, Luxemburg, Spanien, Ungarn und Kroatien. An vorderster Stelle stehen dabei die Fernsehsender RTL in Deutschland, M6 in Frankreich, RTL 4 in den Niederlanden und RTL-TVI in Belgien.



Die Content-Produktionsfirma des Unternehmens, FremantleMedia, produziert jährlich 8.500 Stunden an Programm. Zu den Sendungen der Produktionsfirma gehören Unterhaltungssendungen wie "Deutschland sucht den Superstar", "X Factor" oder die tägliche Serie "Gute Zeiten, Schlechte Zeiten" sowie Nachrichtensendungen wie "RTL Aktuell". Neben der Ausstrahlung im Fernsehen bietet die Gruppe mit der "Now"-Familie auch die Möglichkeit Sendungen im Internet teilweise kostenlos, teils als Video-on-Demand Service zu sehen. Eines der wichtigsten Angebote in diesem Bereich ist in Deutschland Clipfish.de, welches auch Inhalte der BBC verfügbar macht. Auf dem Radiomarkt besetzt das Unternehmen ebenfalls international Schlüsselstellen mit Radiosendern wie Antenne Bayern in Deutschland, RTL in Frankreich oder Radio Contact in Belgien. (20.07.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - RTL Group-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Die Aktienexperten des Anlegermagazins "Der Aktionär" nehmen im aktuellen Börsen.Briefing die Aktie des TV-Konzerns RTL Group S.A. (ISIN: LU0061462528, WKN: 861149, Ticker-Symbol: RRTL, NASDAQ OTC-Symbol: RGLXF) unter die Lupe.Die neue Woche beginne mit einem Knaller aus der Unterhaltungsbranche: Stefan Raab, ja DER Stefan Raab, sei künftig für die RTL Group tätig. Seit Ende der 1990er-Jahre habe das Ausnahme-Talent v.a. beim Konkurrenz-Sender ProSieben für riesige Einschaltquoten. Künftig sei Raab nun als Produzent exklusiv für den Streaming-Dienst TVNOW tätig, der zur Mediengruppe RTL Deutschland gehöre.RTL habe angekündigt: "Stefan Raab wird noch in diesem Jahr eine Late Night-Show als Produzent hinter den Kulissen verantworten. Die Moderation gibt er in andere überraschende Hände." Der Name der Person sei noch nicht verraten worden. Für Raab werde es die erste Produktion für die Mediengruppe. Der Entertainer sei in einer Mitteilung von RTL mit den Worten zitiert worden: "Seit 20 Jahren meckere ich über das Programm der anderen. Jetzt habe ich festgestellt: meckern nützt nichts, ich muss persönlich helfen."Den Quotengaranten zur Mediengruppe RTL zu holen, sei durchdacht gewesen, so TVNOW-Co-Geschäftsleiter Henning Tewes. "Stefan Raab hat in seiner langjährigen Karriere als Pionier und kreativer Kopf die gesamte deutsche Show-Landschaft maßgeblich mitgestaltet. Deshalb bieten wir ihm nur zu gerne den Spielplatz, auf dem er sich richtig austoben kann." Die Zuschauer dürften sich auf eine echte Explosion an Kreativität freuen...Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze RTL Group-Aktie: