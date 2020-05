Tradegate-Aktienkurs RTL Group-Aktie:

27,40 EUR -2,49% (14.05.2020, 10:00)



ISIN RTL Group-Aktie:

LU0061462528



WKN RTL Group-Aktie:

861149



Ticker-Symbol RTL Group-Aktie:

RRTL



NASDAQ OTC Ticker-Symbol RTL Group-Aktie:

RGLXF



Kurzprofil RTL Group S.A.:



Die RTL Group (ISIN: LU0061462528, WKN: 861149, Ticker-Symbol: RRTL, NASDAQ OTC-Symbol: RGLXF) gehört zu den führenden europäischen Entertainment-Netzwerken. Der Konzern verfügt über 60 Fernsehsender und 31 Radiostationen und ist mit Fernsehsendungen wie Talent- und Gameshows, Dramas, Daily Soaps und Telenovelas einer der Top-Produzenten weltweit. Das Ausstrahlungsgebiet der RTL Group erstreckt sich über Deutschland, Frankreich, Belgien, die Niederlande, Luxemburg, Spanien, Ungarn und Kroatien. An vorderster Stelle stehen dabei die Fernsehsender RTL in Deutschland, M6 in Frankreich, RTL 4 in den Niederlanden und RTL-TVI in Belgien.



Die Content-Produktionsfirma des Unternehmens, FremantleMedia, produziert jährlich 8.500 Stunden an Programm. Zu den Sendungen der Produktionsfirma gehören Unterhaltungssendungen wie "Deutschland sucht den Superstar", "X Factor" oder die tägliche Serie "Gute Zeiten, Schlechte Zeiten" sowie Nachrichtensendungen wie "RTL Aktuell". Neben der Ausstrahlung im Fernsehen bietet die Gruppe mit der "Now"-Familie auch die Möglichkeit Sendungen im Internet teilweise kostenlos, teils als Video-on-Demand Service zu sehen. Eines der wichtigsten Angebote in diesem Bereich ist in Deutschland Clipfish.de, welches auch Inhalte der BBC verfügbar macht. Auf dem Radiomarkt besetzt das Unternehmen ebenfalls international Schlüsselstellen mit Radiosendern wie Antenne Bayern in Deutschland, RTL in Frankreich oder Radio Contact in Belgien. (14.05.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Hannover (www.aktiencheck.de) - RTL Group-Aktienanalyse von Analyst Holger Fechner von der NORD LB:Holger Fechner, Analyst der NORD LB, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des TV-Konzerns RTL Group S.A. (ISIN: LU0061462528, WKN: 861149, Ticker-Symbol: RRTL, NASDAQ OTC-Symbol: RGLXF).Die RTL Group habe im ersten Quartal noch einen relativ leichten Umsatzrückgang verzeichnet, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Der Medienkonzern sei aber im März zunehmend von den negativen Folgen der Corona-Krise betroffen gewesen. Angesichts der wirtschaftlichen Unsicherheiten habe die Aussetzung der Prognose für das GJ 2020 und der Vorschlag auf den Verzicht einer Dividendenausschüttung nicht überrascht. Fortschritte würden bei der Umsetzung von Gegenmaßnahmen zur Kostensenkung sowie Liquiditätsschonung gesehen. Trotz der guten Finanz- und Marktposition dürfte sich der Trend zur Digitalisierung in der Krise nochmals deutlich verstärken und die noch sehr guten Margen im TV-Geschäft weiter unter Druck setzen.Holger Fechner, Analyst der NORD LB, hat in einer aktuellen Aktienanalyse seine Halteempfehlung für die RTL Group-Aktie mit einem unveränderten Kursziel von 30 Euro (Anlagehorizont von 6 bis 12 Monate) bekräftigt. (Analyse vom 14.05.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze RTL Group-Aktie:XETRA-Aktienkurs RTL Group-Aktie:27,36 EUR -2,77% (14.05.2020, 09:52)