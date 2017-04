Tradegate-Aktienkurs RTL Group-Aktie:

Die RTL Group S.A. (ISIN: LU0061462528, WKN: 861149, Ticker-Symbol: RRTL, NASDAQ OTC-Symbol: RGLXF) ist mit 53 Fernseh- und 28 Radiosendern der größte europäische Betreiber von werbefinanziertem Privatfernsehen und Privatradio. Der Hauptsitz des Konzerns ist die Stadt Luxemburg. Der Mehrheitsaktionär der RTL Group ist der Gütersloher Mediengigant Bertelsmann SE & Co. KGaA. Bertelsmann hat in der Vergangenheit immer wieder versucht, den Konzern komplett zu übernehmen, doch die Pläne waren am Preis gescheitert. (19.04.2017/ac/a/d)

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - RTL Group-Aktienanalyse von Analystin Laurie Davison von der Deutschen Bank:Laurie Davison, Analystin der Deutschen Bank, rät in einer aktuellen Branchenstudie weiterhin zum Kauf der Aktie des Medienkonzerns RTL Group S.A. (ISIN: LU0061462528, WKN: 861149, Ticker-Symbol: RRTL, NASDAQ OTC-Symbol: RGLXF).Das TV-Werbegeschäft habe sich im zweiten Jahresviertel bisher überraschend abgeschwächt, so die Analystin in einer heute veröffentlichten Studie. Dies und die zunehmende Online-Konkurrenz beim Konsum von Filmen und Serien würden auf dem Sektor lasten. Die RTL Group S.A. sei wegen ihrer fortgeschrittenen Online-Strategie der einzige Branchenwert mit einer Kaufempfehlung.Laurie Davison, Analystin der Deutschen Bank, hat in einer aktuellen Branchenstudie das "buy"-Votum für die RTL Group-Aktie bestätigt. (Analyse vom 19.04.2017)