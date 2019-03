ISIN RIB Software-Aktie:

DE000A0Z2XN6



WKN RIB Software-Aktie: A0Z2XN

A0Z2XN



Ticker-Symbol RIB Software-Aktie: RSTA

RSTA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol RIB Software-Aktie: RSTAF

RSTAF



Kurzprofil RIB Software SE:



Die RIB Software SE (ISIN: DE000A0Z2XN6, WKN: A0Z2XN, Ticker-Symbol: RSTA, Nasdaq OTC-Symbol: RSTAF) ist ein Vorreiter im Bauwesen. Das Unternehmen konzipiert, entwickelt und vertreibt iTWO³ - neue Denkweise, neue Arbeitsmethoden und neue Technologie - für Bauprojekte unterschiedlichster Industrien in aller Welt. iTWO ist heute die weltweit erste Lizenz- und cloudbasierte Big Data BIM 5D Unternehmenslösung für Unternehmen im Bauwesen wie zum Beispiel Projektentwickler, Bauunternehmen, Industrieunternehmen, Auftraggeber und Investoren.



Seit ihrer Gründung 1961 ist die RIB Software SE Pionier für die Erforschung und Bereitstellung neuer Technologien sowie für neue Denk- und Arbeitsweisen zur Steigerung der Produktivität im Bausektor und trägt damit dazu bei, das Bauwesen zu einer der fortschrittlichsten Industrien im 21. Jahrhundert zu gestalten. Die RIB hat ihren Hauptsitz in Stuttgart und wird seit 2011 im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse geführt. Mit fast 900 qualifizierten Mitarbeitern in mehr als 30 Niederlassungen weltweit betreut RIB 100.000 Kunden, darunter Bauunternehmen, Industrieunternehmen, Projektentwickler, Investoren und Regierungen, unter anderem in den Bereichen Bauwirtschaft, Infrastruktur und EPC. (20.03.2019/ac/a/t)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - RIB Software-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Herstellers von cloud-basierter Big Data Bausoftware RIB Software AG (ISIN: DE000A0Z2XN6, WKN: A0Z2XN, Ticker-Symbol: RSTA, Nasdaq OTC-Symbol: RSTAF) charttechnisch unter die Lupe.Seit März vergangenen Jahres habe die RIB Software-Aktie deutlich Federn lassen müssen. Da sich das Papier im Verlauf dieses Abwärtsimpulses nahezu geviertelt habe, sei diese Aussage fast zu verhalten. Aktuell würden sich allerdings die Anzeichen dafür mehren, dass der Titel auf Basis der wichtigen Haltezone aus verschiedenen Tiefs und einem Fibonacci-Level bei knapp 9 EUR die Kurve bekommen habe. Einen wichtigen Hinweis in diese Richtung würden die jüngsten Monatskerzen liefern. So stehe im Dezember bzw. Januar jeweils ein konstruktives Candlestickmuster in Form eines klassischen "Hammers" zu Buche. Darüber hinaus würden die jüngsten beiden Innenstäbe einen nachlassenden Abgabedruck signalisieren. In die gleiche Kerbe schlage der Bruch des steilen, 1-jährigen Abwärtstrends (akt. bei 12,19 EUR). Die Trendwende endgültig abschließen würde ein Spurt über die Widerstandszone aus einem Fibonacci-Level (14,63 EUR) und der 200-Wochen-Linie (akt. bei 14,85EUR). Rückenwind komme dabei von Seiten des MACD und der Realtiven Stärke (Levy), die auf Wochenbasis wieder "long" positioniert seien. Im Erfolgsfall würden die Hochs und Tiefs bei 16,56/16,94 EUR die nächste Zielzone definieren. Als engmaschige Absicherung biete sich indes das Februarhoch bei 13,48 EUR an, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 20.03.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs RIB Software-Aktie:14,15 EUR +3,89% (19.03.2019, 17:35)Tradegate-Aktienkurs RIB Software-Aktie:14,21 EUR +0,71% (20.03.2019, 08:45)