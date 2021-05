Börse Stuttgart-Aktienkurs RELX-Aktie:

21,75 EUR -0,37% (04.05.2021, 10:40)



London Stock Exchange-Aktienkurs RELX-Aktie:

1.879,00 GBp -0,03% (04.05.2021, 13:57)



ISIN RELX-Aktie:

GB00B2B0DG97



WKN RELX-Aktie:

A0M95J



Ticker-Symbol RELX-Aktie:

RDEB



London Domestic Ticker-Symbol RELX-Aktie:

REL



Kurzprofil RELX Group plc:



RELX Group plc (ISIN: GB00B2B0DG97, WKN: A0M95J, Ticker-Symbol: RDEB, London-Symbol: REL) ist einer der weltweit führenden Anbieter von Informationslösungen für Geschäftskunden. Der Konzern ist in die Geschäftsfelder Wissenschaft, Technik und Medizin, Risikomanagement und Wirtschaftsinformationen, Recht und Ausstellungen gegliedert. RELX verlegt u.a. Fachzeitschriften sowie Fachbücher und bietet darüber hinaus u.a. Datenanalysen, Fachinformationen, Online-Tools und Marketinglösungen an. (04.05.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - RELX-Aktienanalyse von Analyst Markus Jost von Independent Research:Markus Jost, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse seine Verkaufsempfehlung für die Aktie von RELX Group plc (ISIN: GB00B2B0DG97, WKN: A0M95J, Ticker-Symbol: RDEB, London-Symbol: REL).Laut dem Trading Update für das Q1/2021 seien die drei großen Sparten (wissenschaftlich-technische und medizinische Datenbanken, Fachzeitschriften und Informationsdienste in Rechtsfragen) gut in das Jahr gestartet. Das Messe- und Veranstaltungsgeschäft, das in 2020 für 5% der Konzernerlöse gestanden habe, leide jedoch weiterhin unter der Corona-Pandemie. So hätten lediglich in Asien - vorrangig in Japan und China - einige Veranstaltungen abgehalten werden können. Konkretere Zahlen für das Q1 habe RELX wie üblich nicht genannt.Des Weiteren sei der Ausblick für das laufende Geschäftsjahr bestätigt worden. Für die drei großen Sparten erwarte RELX für 2021 demnach ein weiteres Wachstum aus eigener Kraft sowie ein steigendes bereinigtes operatives Ergebnis. Wann das Messe- und Veranstaltungsgeschäft sich wieder erholen werde, sei hingegen unklar. Seine Prognosen behalte Jost bei.In Erwartung eines negativen Gesamtertrags (12 Monate; Dividendenerwartung des Analysten: 47,00 GBp/Aktie) bewertet Markus Jost, Analyst von Independent Research, die RELX-Aktie weiterhin mit "verkaufen". Das Kursziel werde bei 16,40 GBP belassen. (Analyse vom 04.05.2021)Börsenplätze RELX-Aktie: