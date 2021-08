3. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person ist Market Maker oder Specialist oder Designated Sponsor oder Stabilisierungsmanager oder sonstiger Liquiditätsspender in den Finanzinstrumenten des Emittenten.



Kurzprofil Raiffeisen Bank International AG:



Die Raiffeisen Bank International AG (RBI) (ISIN: AT0000606306, WKN: A0D9SU, Ticker-Symbol: RAW, Wien: RBI, Nasdaq OTC-Symbol: RAIFF) betrachtet Österreich, wo sie eine führende Kommerz- und Investmentbank ist, sowie Zentral- und Osteuropa (CEE) als ihren Heimatmarkt.13 Märkte der Region werden durch Tochterbanken abgedeckt.



Darüber hinaus umfasst die Gruppe zahlreiche weitere Finanzdienstleister, etwa in den Bereichen Leasing, Asset Management sowie M&A. Zur Unterstützung ihrer Geschäftsaktivitäten unterhält die RBI an ausgewählten Standorten in Asien und Westeuropa Repräsentanzen und Serviceniederlassungen.



Rund 45.000 Mitarbeiter betreuen 17,2 Millionen Kunden in rund 1.900 Geschäftsstellen, den weitaus größten Teil davon in CEE. Die Aktien der RBI notieren seit 2005 an der Wiener Börse. Die RBI ist mit einer Bilanzsumme von EUR 166 Milliarden (per 31. Dezember 2020) die zweitgrößte Bank Österreichs.



Die österreichischen Raiffeisenlandesbanken halten rund 58,8 Prozent der Aktien, der Rest von rund 41,2 Prozent befindet sich im Streubesitz. (12.08.2021/ac/a/a)



Wien (www.aktiencheck.de) - Raiffeisen Bank International-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Bernd Maurer und Jovan Sikimic, Analysten der Raiffeisen Bank International AG, nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Raiffeisen Bank International (RBI) (ISIN: AT0000606306, WKN: A0D9SU, Ticker-Symbol: RAW, Wien: RBI, Nasdaq OTC-Symbol: RAIFF) unter die Lupe.In Q2 sei ein Quartalsüberschuss von EUR 396 Mio. ausgewiesen worden, 60% über Konsensuserwartungen. Der Halbjahresgewinn habe EUR 612 Mio. betragen. Risikovorsorgen (23 Basispunkte) und das Provisionsergebnis (+11% im Jahresvergleich) seien in Q2 besser als erwartet gewesen. Das Kreditwachstum in Q2 sei gegenüber Q1 stärker ausgefallen. Die NPE Ratio (non-performing exposure) habe sich leicht verbessert auf 1,7% bei einer NPE Coverage Ratio von 60,3%. Das Preis/Buchwertverhältnis (0,54x) liege unter Zehn-Jahresdurchschnitt (0,59x).Der Ausblick für 2021 sei angehoben worden, da das Management nun mit einemKreditwachstum im oberen einstelligen Bereich rechne bzw. mit Risikokosten von ca. 50 Basispunkten (gegenüber 75 zuvor). Unveränderter Mittelfristausblick: Cost/Income Ratio von 55%, ROE von 11%, Ausschüttungsquote von 20 bis 50%.Leicht negative Kapitalentwicklung in Q2: Harte Kernkapitalquote CET1 sei von 13,6% auf 13,3% gefallen; die Kapitalquote beinhalte allerdings noch die Dividendenrückstellung für 2019 (42 Basispunkte) und sei 2,9 Prozentpunkte über den regulatorischen Anforderungen. Das mittelfristige Ziel von 13% sei bestätigt worden.Die operative Fusion der vor kurzem erworbenen Equa Bank in Tschechien sei für Q2/22 geplant (Closing sei im Juli gewesen). Der Übernahmeeffekt auf die Kernkapitalquote betrage rund -30 Basispunkte.RBI habe auch den geplanten Kauf der Credit Agricole Bank in Serbien (inklusiveLeasingsparte) bekannt gegeben. Mit dem Coup könnte die serbische Tochterbank zur drittgrößten lokalen Bank aufsteigen. Der Effekt auf die Kernkapitalquote betrage rund -16 Basispunkte.Überschaubare Risiken in Belarus mit einem Gesamtexposure von EUR 2,1 Mrd. (unter 2% vom gesamten Exposure der RBI Gruppe), wovon 29% auf von Sanktionen betroffene Segmente entfalle.Steigende Rückstellungen für in Polen begebene CHF Hypothekarkredite, die sich mittlerweile auf rund 10% des Kreditvolumens belaufen würden (RBI liege leicht unter dem Sektordurchschnitt).Noch immer niedriges Zinsumfeld in einigen CEE Ländern setze Zinsmarge unter Druck (minus 38 Basispunkte im Jahresvergleich, nur minus 2 Basispunkte im Quartalsvergleich) allerdings habe es in CZ, HU, RU und UA bereits die erstenZinserhöhungen gegeben.Schwächeres Ergebnis beim letzten EBA Stress Test 2021 im Vergleich zu 2018: Der negative Effekt auf die Kernkapitalquote im Negativszenario von 298 (im Jahr 2018) auf 462 Basispunkten erhöht.Auf Basis derzeitiger Konsensusschätzungen (Quelle: Bloomberg) sei die Aktie mit einem KGV von 8,2x für 2021e bzw. 7,0x für 2022e und einem Kurs/Buchwertverhältnis von 0,55 für 2021e bewertet. Für das aktuelle Jahr 2021e werde eine Dividende von EUR 1,1 je Aktie erwartet (Bloomberg Konsensus). Dies entspreche bei aktuellem Kurs einer Dividendenrendite von 5,4%. Von 21 Analysten hätten gemäß Bloomberg derzeit 14 die Aktie mit "Kauf/Übergewichten", 3 mit "Halten" und 4 mit "Verkauf/Untergewichten" eingestuft. Das durchschnittliche Kursziel liege aktuell bei EUR 23,50. (Analyse vom 12.08.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegungen