XETRA-Aktienkurs RATIONAL-Aktie:

934,00 EUR -1,23% (26.08.2021, 10:23)



ISIN RATIONAL-Aktie:

DE0007010803



WKN RATIONAL-Aktie:

701080



Ticker-Symbol RATIONAL-Aktie:

RAA



NASDAQ OTC-Symbol RATIONAL-Aktie:

RTLLF



Kurzprofil RATIONAL AG:



Die RATIONAL-Gruppe (ISIN: DE0007010803, WKN: 701080, Ticker-Symbol: RAA, NASDAQ OTC-Symbol: RTLLF) ist der weltweite Markt- und Technologieführer für die thermische Speisenzubereitung in Profiküchen. Das 1973 gegründete Unternehmen beschäftigt rund 2.200 Mitarbeiter, davon mehr als 1.200 in Deutschland. Seit dem Börsengang im Jahr 2000 ist RATIONAL im Prime Standard der Deutschen Börse gelistet und heute im MDAX vertreten. Oberstes Ziel des Unternehmens ist es, seinen Kunden stets den höchstmöglichen Nutzen zu bieten.



Nach innen fühlt sich RATIONAL dem Prinzip der Nachhaltigkeit verpflichtet, was seinen Ausdruck in den Grundsätzen für Umweltschutz, Führung, Arbeitssicherheit und sozialer Verantwortung findet. Zahlreiche internationale Auszeichnungen belegen Jahr für Jahr die hohe Qualität der von den RATIONAL-Mitarbeitern geleisteten Arbeit. (26.08.2021/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - RATIONAL-Aktienanalyse von "ZertifikateJournal":Der Großküchenausrüster RATIONAL (ISIN: DE0007010803, WKN: 701080, Ticker-Symbol: RAA, NASDAQ OTC-Symbol: RTLLF) erholt sich schneller von der Coronakrise als erwartet, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Das Unternehmen könne schon im nächsten Jahr auf das Umsatzniveau von 2019 kommen, so CEO Peter Stadelmann. Bisher habe das Unternehmen das erst für 2023 erwartet. Auch für das laufende Jahr habe sich der Vorstand nach einem guten ersten Halbjahr optimistisch gezeigt: Bis Ende 2021 werde der Umsatz im schlechtesten Fall um einen hohen einstelligen Prozentsatz, im besten Fall um 15 bis 20 Prozent zulegen. Die operative Umsatzrendite (EBIT-Marge) solle in jedem Fall über 20 Prozent liegen - nach sechs Monaten habe diese Kennziffer bei 24,7 Prozent gelegen.Als Treiber für die Erholung sehe das Management vor allem neue Investitionen infolge der Öffnung von Gastronomie und Tourismusbranche sowie staatliche Hilfsprogramme. Aufgrund der weltweit angespannten Versorgungslage würden von Händlern und Kunden zudem Geräte auf Vorrat gekauft, um einem möglichen Lieferengpass in den kommenden Monaten zu entgehen, so der Konzern.Das spiegele sich denn auch in den Umsatzzahlen des zweiten Quartals wider: RATIONAL habe mit 212 Mio. Euro bereits 3,3 Prozent mehr als im Vergleichszeitraum vor der Krise erlösen können. Nach sechs Monaten liege der Umsatz damit nur noch rund fünf Prozent unter dem Niveau des ersten Halbjahres 2019. Eine beeindruckende Trendwende, würden auch Analysten meinen. Allerdings würden sie das längst im Kurs eingepreist halten. Die meisten würden daher nach der 80-Prozent-Rally in den vergangenen zwölf Monaten zum Verkauf der Aktie raten. Das durchschnittliche Kursziel liegt mit 611,89 Euro fast 35 Prozent unter dem aktuellen Stand, so die Experten vom "ZertifikateJournal" zur RATIONAL-Aktie. (Ausgabe 33/2021)Börsenplätze RATIONAL-Aktie:Tradegate-Aktienkurs RATIONAL-Aktie:931,60 EUR -1,25% (26.08.2021, 10:10)