XETRA-Aktienkurs RATIONAL-Aktie:

879,60 EUR +0,07% (11.11.2021, 11:32)



ISIN RATIONAL-Aktie:

DE0007010803



WKN RATIONAL-Aktie:

701080



Ticker-Symbol RATIONAL-Aktie:

RAA



NASDAQ OTC-Symbol RATIONAL-Aktie:

RTLLF



Kurzprofil RATIONAL AG:



Die RATIONAL-Gruppe (ISIN: DE0007010803, WKN: 701080, Ticker-Symbol: RAA, NASDAQ OTC-Symbol: RTLLF) ist der weltweite Markt- und Technologieführer für die thermische Speisenzubereitung in Profiküchen. Das 1973 gegründete Unternehmen beschäftigt rund 2.200 Mitarbeiter, davon mehr als 1.200 in Deutschland. Seit dem Börsengang im Jahr 2000 ist RATIONAL im Prime Standard der Deutschen Börse gelistet und heute im MDAX vertreten. Oberstes Ziel des Unternehmens ist es, seinen Kunden stets den höchstmöglichen Nutzen zu bieten.



Nach innen fühlt sich RATIONAL dem Prinzip der Nachhaltigkeit verpflichtet, was seinen Ausdruck in den Grundsätzen für Umweltschutz, Führung, Arbeitssicherheit und sozialer Verantwortung findet. Zahlreiche internationale Auszeichnungen belegen Jahr für Jahr die hohe Qualität der von den RATIONAL-Mitarbeitern geleisteten Arbeit. (11.11.2021/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - RATIONAL-Aktienanalyse von "ZertifikateJournal":Beim Großküchenausstatter RATIONAL (ISIN: DE0007010803, WKN: 701080, Ticker-Symbol: RAA, NASDAQ OTC-Symbol: RTLLF) ist die Auftragslage mit der Wiedereröffnung der Gastronomie so gut wie nie, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Im dritten Quartal sei der Umsatz um 23 Prozent auf 207 Mio. Euro und das EBIT um 35 Prozent auf knapp 50 Mio. Euro geklettert. Daraus errechne sich eine Verbesserung der EBIT-Marge von 21,9 auf 24,0 Prozent. Hierbei habe der Konzern auch von Kostensenkungen profitiert. Nach Steuern habe sich der Gewinn um ein Drittel auf 37,8 Mio. Euro erhöht. Damit habe RATIONAL die Markterwartungen übertroffen.Trotz der aktuellen Rohstoffknappheit und der weltweiten Lieferengpässe habe das Management sein günstigstes Szenario von einem Umsatzplus von 15 bis 20 Prozent und einer EBIT-Marge von 20 Prozent bestätigt. Doch falls sich diese Schwierigkeiten weiter verschärften, könnte dies negative Auswirkungen auf Umsatz und Gewinn haben. Der Vorstand habe aber auch durchblicken lassen, dass er angesichts der erfreulichen Erholung der Großküchenmärkte und der Aufhebung der Corona-bedingten Restriktionen mittelfristig mit der Fortsetzung des aktuell positiven Trends rechne. Trotzdem sei die Aktie zu teuer.Daher bleiben wir gegenüber dem MDAX -Titel skeptisch eingestellt, so die Experten vom "ZertifikateJournal" zur RATIONAL-Aktie. (Ausgabe 44/2021)Börsenplätze RATIONAL-Aktie:Tradegate-Aktienkurs RATIONAL-Aktie:873,20 EUR -0,98% (11.11.2021, 10:48)