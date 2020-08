Tradegate-Aktienkurs RATIONAL-Aktie:

531,00 EUR -0,09% (27.08.2020, 11:00)



ISIN RATIONAL-Aktie:

DE0007010803



WKN RATIONAL-Aktie:

701080



Ticker-Symbol RATIONAL-Aktie:

RAA



NASDAQ OTC Ticker-Symbol RATIONAL-Aktie:

RTLLF



Kurzprofil RATIONAL AG:



Die RATIONAL-Gruppe (ISIN: DE0007010803, WKN: 701080, Ticker-Symbol: RAA, NASDAQ OTC-Symbol: RTLLF) ist der weltweite Markt- und Technologieführer für die thermische Speisenzubereitung in Profiküchen. Das 1973 gegründete Unternehmen beschäftigt mehr als 2.200 Mitarbeiter, davon rund 1.100 in Deutschland. Seit dem Börsengang im Jahr 2000 ist RATIONAL im Prime Standard der Deutschen Börse gelistet und heute im MDAX vertreten. Oberstes Ziel des Unternehmens ist es, seinen Kunden stets den höchstmöglichen Nutzen zu bieten.



Nach innen fühlt sich RATIONAL dem Prinzip der Nachhaltigkeit verpflichtet, was seinen Ausdruck in den Grundsätzen für Umweltschutz, Führung, Arbeitssicherheit und sozialer Verantwortung findet. Zahlreiche internationale Auszeichnungen belegen Jahr für Jahr die hohe Qualität der von den RATIONAL-Mitarbeitern geleisteten Arbeit. (27.08.2020/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - RATIONAL-Aktienanalyse von "ZertifikateJournal":Die Corona-Krise hat den Großküchenausrüster RATIONAL AG (ISIN: DE0007010803, WKN: 701080, Ticker-Symbol: RAA, NASDAQ OTC-Symbol: RTLLF) mit voller Wucht getroffen, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Der Umsatz sei im zweiten Quartal um 43 Prozent auf 116,8 Mio. Euro eingebrochen, das EBIT sogar um 97 Prozent auf 1,6 Mio. Euro. Wie es weitergehe, darüber traue sich der Konzern nach wie vor keine Aussage zu. "Alle aktuellen und zukünftigen Einschränkungen des öffentlichen Lebens beeinflussen das Geschäft unserer Kunden und damit auch unseres in erheblichem Maße", so Vorstandschef Peter Stadelmann. "Wir sind aufgrund dieser sich schnell ändernden Situation weiterhin nicht in der Lage, eine Prognose für das laufende Jahr abzugeben."Gleichzeitig habe Stadelmann aber betont, dass das Potenzial für RATIONAL-Produkte weiterhin hoch bleibe. "Auch wenn Menschen nicht mehr so viel im Restaurant, dem Flugzeug oder in der Firmenkantine essen werden, so werden sie doch weiter hungrig sein und essen. Sie werden sich stattdessen etwas liefern lassen oder unterwegs etwas Warmes mitnehmen. Die Nachfrage bleibt - Ort und Art ändern sich", so der CEO. Er habe überdies auf die in der Krise gestiegenen Hygieneanforderungen und den sich weiter verschärfenden Fachkräftemangel verwiesen - auch das dürfte seiner Einschätzung nach seinem Unternehmen früher oder später in die Karten spielen.Analysten wie Sebastian Kuenne von RBC seien da weniger optimistisch. Er halte es für möglich, dass bis zu 60 Prozent der Hotels und Restaurants wegen der Krise in die Insolvenz gehen könnten - mit entsprechend unschönen Konsequenzen für RATIONAL. Schließlich erwirtschafte das Unternehmen mit diesen als Kunden 45 Prozent seiner Erlöse. Eine gewisse Portion Vorsicht bei Investments kann daher sicher nicht schaden, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 34/2020)Börsenplätze RATIONAL-Aktie:XETRA-Aktienkurs RATIONAL-Aktie:530,50 EUR 0,00% (27.08.2020, 11:26)