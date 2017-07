ISIN RATIONAL-Aktie:

DE0007010803



WKN RATIONAL-Aktie:

701080



Ticker-Symbol RATIONAL-Aktie:

RAA



NASDAQ OTC Ticker-Symbol RATIONAL-Aktie:

RTLLF



Kurzprofil RATIONAL AG:



Die RATIONAL-Gruppe (ISIN: DE0007010803, WKN: 701080, Ticker-Symbol: RAA, NASDAQ OTC-Symbol: RTLLF) ist der weltweite Markt- und Technologieführer für die thermische Speisenzubereitung in Profiküchen. Das 1973 gegründete Unternehmen beschäftigt rund 1.700 Mitarbeiter, davon rund 900 in Deutschland. Seit dem IPO im Jahr 2000 ist RATIONAL im Prime Standard der Deutschen Börse gelistet und heute im MDAX vertreten.



Oberstes Ziel des Unternehmens ist es, seinen Kunden stets den höchstmöglichen Nutzen zu bieten. Nach innen fühlt sich RATIONAL dem Prinzip der Nachhaltigkeit verpflichtet, was seinen Ausdruck in den Grundsätzen für Umweltschutz, Führung, Arbeitssicherheit und sozialer Verantwortung findet. Zahlreiche internationale Auszeichnungen belegen Jahr für Jahr die hohe Qualität der von RATIONAL geleisteten Arbeit. (20.07.2017/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - RATIONAL-Aktie: Rücksetzer aufgeholt - AktienanalyseDie RATIONAL-Aktie (ISIN: DE0007010803, WKN: 701080, Ticker-Symbol: RAA, NASDAQ OTC-Symbol: RTLLF) zählte zuletzt zu den Favoriten im MDAX, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Der Grund: Die Geschäfte im ersten Halbjahr seien so gut gelaufen, dass sich der Küchenausstatter für das Gesamtjahr nun mehr zutraue. Das Geschäft werde 2017 um elf bis 13 Prozent zulegen, habe das Unternehmen mitgeteilt. Bislang habe RATIONAL nur ein moderates Wachstum in Aussicht gestellt. Dabei habe das Unternehmen auf die guten Rahmenbedingungen insgesamt verwiesen.Zudem habe man einige Großaufträge an Land ziehen können. Fundamental sei also alles im Lot. Und auch die Charttechnik stimme. Der Rücksetzer nach dem Erreichen des Rekordhochs im Juni ist wieder aufgeholt, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 28/2017)XETRA-Aktienkurs RATIONAL-Aktie:525,20 EUR +0,42% (20.07.2017, 11:29)Tradegate-Aktienkurs RATIONAL-Aktie:524,89 EUR +0,18% (20.07.2017, 11:33)