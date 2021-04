NYSE-Aktienkurs QuantumScape-Aktie:

49,30 USD +10,17% (01.04.2021, 22:10)



ISIN QuantumScape-Aktie:

US74767V1098



WKN QuantumScape-Aktie:

A2QJX9



NYSE-Ticker-Symbol QuantumScape-Aktie:

QS



Kurzprofil QuantumScape Corporation:



QuantumScape (ISIN: US74767V1098, WKN: A2QJX9, NYSE-Ticker-Symbol: QS) ist ein US-Unternehmen, das Lithiumbatterien produziert, die in Elektroautos verwendet werden. QuantumScape hat seinen Hauptsitz in San José in Kalifornien. (04.04.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - QuantumScape-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Batterieherstellers QuantumScape Corporation (ISIN: US74767V1098, WKN: A2QJX9, NYSE-Ticker-Symbol: QS) unter die Lupe.In der Chipbranche gehe es aktuell wieder hoch her. Dabei spiele nicht nur der zunehmende Konjunkturoptimismus eine Rolle. Gute Deals und besser als erwartete Zahlen würden ebenso eine Rolle wie Übernahmen spielen. Im Fokus stehe u.a. QuantumScape.QuantumScape sei eines der führenden Unternehmen bei der Entwicklung kontaktloser Lithium-Batterien für Elektroautos. Die Aktie habe am Freitag kräftig zugelegt, nachdem der Batteriehersteller bekanntgegeben habe, dass es die Voraussetzungen für den Abschluss einer 100-Mio.-USD-Investition von Volkswagen erfüllt habe. Der Wolfsburger Autokonzern werde die Festkörper-Lithium-Metall-Zellen von QuantumScape in seinen Labors in Deutschland testen. In frühestens einem Jahr könnten die Batterien in Autos ihren Praxistest erfahren, so Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 01.04.2021)Börsenplätze QuantumScape-Aktie: