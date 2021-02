Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



QuantumScape (ISIN: US74767V1098, WKN: A2QJX9, NYSE-Ticker-Symbol: QS) ist ein US-Unternehmen, das Lithiumbatterien produziert, die in Elektroautos verwendet werden. QuantumScape hat seinen Hauptsitz in San José in Kalifornien. (16.02.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - QuantumScape-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Batterieherstellers QuantumScape Corporation (ISIN: US74767V1098, WKN: A2QJX9, NYSE-Ticker-Symbol: QS) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die "bahnbrechende" Batterietechnologie von QuantumScape und die Partnerschaft mit Volkswagen seien gute Voraussetzungen, um von der wachsenden Nachfrage der US-EV-Hersteller nach einheimischen Zulieferern zu profitieren, so Morgan Stanley-Analyst, Adam Jonas, in seiner neuesten Studie zu Batterie-Aktien. Wenn Festkörperbatterien völlig neue, adressierbare Märkte eröffnen würden, wie zum Beispiel die elektrische Luftfahrt und die urbane Luftmobilität, habe das Unternehmen enorme Möglichkeiten, so Jonas weiter.Zur Erinnerung: QuantumScape sei Spezialist für Feststoffbatterien. Der Vorteil gegenüber der in den aktuellen Elektroautos von CATL, LG Chem und Samsung SDI gelieferten Lithium-Ionen-Technologie seien eine höhere Energiedichte, mehr Sicherheit und eine bessere Schnellladefähigkeit. Hinzu komme ein deutlich niedrigerer Platzbedarf. Ferdinand Dudenhöffer vom CAR-Institut gehe davon aus, dass mit der Lösung in der Zukunft weitaus höhere Reichweiten für die Elektroautos erzielt werden könnten.Zu den größten Geldgebern von QuantumScape gehöre Volkswagen ( ISIN DE0007664039 WKN 766403 , Vz.). Volkswagen sei bei dem Deal in guter Gesellschaft: Neben Bill Gates zähle auch das Königreich Katar zu den Kapitalgebern von QuantumScape. Derzeit zähle die Firma rund 200 Wissenschaftler und Ingenieure, darunter auch JB Straubel. Straubel sei über 16 Jahre Technik-Chef von Tesla gewesen.Anleger beachten jedoch den hohen Börsenwert von 20 Milliarden Dollar! Im Kurs steckt demnach bereits jetzt jede Menge Fantasie, so Jochen Kauper von "Der Aktionär". (Analyse vom 15.02.2021)