Börse Frankfurt-Aktienkurs Qiwi-Aktie:

8,84 EUR -2,00% (04.03.2021, 08:15)



NASDAQ-Aktienkurs Qiwi-Aktie:

10,90 EUR -1,98% (03.03.2021, 22:00)



ISIN Qiwi-Aktie:

US74735M1080



WKN Qiwi-Aktie:

A1T8GB



Ticker-Symbol Qiwi-Aktie:

QIW



NASDAQ-Ticker-Symbol Qiwi-Aktie:

QIWI



Kurzprofil Qiwi:



Qiwi (ISIN: US74735M1080, WKN: A1T8GB, Ticker-Symbol: QIW, Nasdaq-Symbol: QIWI) ist ein börsennotierter russischer Zahlungsdienstleister mit Hauptsitz in Nikosia (Zypern), der elektronische Online-Zahlungssysteme hauptsächlich in Russland, der Ukraine, Kasachstan, Moldawien, Weißrussland, Rumänien, den USA und den Vereinigten Arabischen Emiraten betreibt. (04.03.2021/ac/a/n)





Nikosia (www.aktiencheck.de) - Shortseller Qube Research & Technologies Limited hat Netto-Leerverkaufsposition in Aktien von Qiwi kräftig zurückgefahren:Die Leerverkäufer des Hedgefonds Qube Research & Technologies Limited lassen ihre Short-Aktivitäten in den Aktien von Qiwi (ISIN: US74735M1080, WKN: A1T8GB, Ticker-Symbol: QIW, Nasdaq-Symbol: QIWI) die Offenlegungsschwelle unterschreiten.Der in London, England, ansässige Hedgefonds Qube Research & Technologies Limited hat am 02.03.2021 seine Netto-Short-Position von 0,67% auf 0,39% der Aktien von Qiwi reduziert.Aktuell halten die Leerverkäufer der Hedgefonds folgende Netto-Leerverkaufspositionen in den Qiwi-Aktien:Insgesamt halten die Leerverkäufer der großen Hedgefonds derzeit Netto-Leerverkaufspositionen in Höhe von mindestens 0,39% der Qiwi-Aktien.Börsenplätze Qiwi-Aktie: