Kurzprofil QUALCOMM Inc.:



QUALCOMM (ISIN US7475251036 / WKN 883121, Ticker-Symbol: QCI, NASDAQ-Symbol: QCOM) ist ein führender Technologiekonzern, der sich hauptsächlich auf die Entwicklung der CDMA-Mobilfunktechnologie konzentriert. CDMA (Code Division Multiple Access) ist neben GSM einer der weltweit wichtigsten Mobilfunkstandards. Darüber hinaus entwickelt QUALCOMM verschiedene Lösungen für die drahtlose Sprach- und Datenkommunikation. QUALCOMM ist der drittgrößte Chiphersteller der Welt. Ein Großteil der Module bei Smartphones stammt von QUALCOMM. (29.04.2019/ac/a/n)



Sydney (www.aktiencheck.de) - QUALCOMM-Aktienanalyse des Analysten Srini Pajjuri von Macquarie Research:Laut einer Aktienanalyse äußert Analyst Srini Pajjuri von Macquarie Research in Bezug auf die Aktien von QUALCOMM Inc. ( ISIN US7475251036 WKN 883121 , Ticker-Symbol: QCI, NASDAQ-Symbol: QCOM) weiterhin die Erwartung einer überdurchschnittlichen Kursentwicklung.Die Analysten von Macquarie Research gehen davon aus, dass sich der durchschnittliche Verkaufspreis bei QUALCOMM Corp. in den kommenden Quartalen erhöhen dürfte.Dafür verantwortlich sollten zum einen der Ausbau der 5G-Technologie sein und zum anderen Zugewinne im RF-Segment.Das 5G-Volumen sollte im zweiten Halbjahr 2020 deutlich zulegen können. Nach Ansicht von Analyst Srini Pajjuri werde QUALCOMM im iPhone-Geschäft wieder einen 100%igen Modem-Anteil erreichen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze QUALCOMM-Aktie: