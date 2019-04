Tradegate-Aktienkurs QUALCOMM-Aktie:

72,70 EUR +16,26% (17.04.2019, 15:33)



NASDAQ-Aktienkurs QUALCOMM-Aktie:

82,45 USD +17,03% (17.04.2019, 15:33)



ISIN QUALCOMM-Aktie:

US7475251036



WKN QUALCOMM-Aktie:

883121



Ticker-Symbol QUALCOMM-Aktie:

QCI



NASDAQ Ticker-Symbol QUALCOMM-Aktie:

QCOM



Kurzprofil QUALCOMM Inc.:



QUALCOMM Inc. (ISIN US7475251036 / WKN 883121, Ticker-Symbol: QCI, NASDAQ-Symbol: QCOM) ist ein führender Technologiekonzern, der sich hauptsächlich auf die Entwicklung der CDMA-Mobilfunktechnologie konzentriert. CDMA (Code Division Multiple Access) ist neben GSM einer der weltweit wichtigsten Mobilfunkstandards. Darüber hinaus entwickelt QUALCOMM verschiedene Lösungen für die drahtlose Sprach- und Datenkommunikation. QUALCOMM ist der drittgrößte Chiphersteller der Welt. Ein Großteil der Module bei Smartphones stammt von QUALCOMM. (17.04.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - QUALCOMM-Aktienanalyse von Analyst C.J. Muse von Evercore ISI:Im Rahmen einer Aktienanalyse äußert Analyst C.J. Muse von Evercore ISI in Bezug auf die Aktien von QUALCOMM Inc. ( ISIN US7475251036 WKN 883121 , Ticker-Symbol: QCI, NASDAQ-Symbol: QCOM) nunmehr die Erwartung einer überdurchschnittlichen Kursentwicklung.QUALCOMM und Apple hätten ihre Patentstreitigkeiten beendet und ein Lizenzabkommen geschlossen. Details zu den Zahlungen seien zwar noch nicht bekannt und es sei auch noch nicht sicher, ob es zu Auswirkungen auf andere Kundenverträge komme. Aber unter dem Strich sei der Deal für QUALCOMM sicherlich positiv.QUALCOMM habe nun Abkommen mit Apple, Samsung und China geschlossen. Analyst C.J. Muse veranschlagt nun ein Kursziel für die QUALCOMM-Aktie von 90,00 USD.In ihrer QUALCOMM-Aktienanalyse stufen die Analysten von Evercore ISI dfen Titel von "in line" auf "outperform" hoch.Börsenplätze QUALCOMM-Aktie:Xetra-Aktienkurs QUALCOMM-Aktie:70,34 EUR +38,06% (17.04.2019, 15:20)