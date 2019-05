Tradegate-Aktienkurs QUALCOMM-Aktie:

59,97 EUR -3,55% (23.05.2019, 17:49)



NASDAQ-Aktienkurs QUALCOMM-Aktie:

67,00 USD -3,34% (23.05.2019, 17:59)



ISIN QUALCOMM-Aktie:

US7475251036



WKN QUALCOMM-Aktie:

883121



Ticker-Symbol QUALCOMM-Aktie:

QCI



NASDAQ Ticker-Symbol QUALCOMM-Aktie:

QCOM



Kurzprofil QUALCOMM Inc.:



QUALCOMM (ISIN US7475251036 / WKN 883121, Ticker-Symbol: QCI, NASDAQ-Symbol: QCOM) ist ein führender Technologiekonzern, der sich hauptsächlich auf die Entwicklung der CDMA-Mobilfunktechnologie konzentriert. CDMA (Code Division Multiple Access) ist neben GSM einer der weltweit wichtigsten Mobilfunkstandards. Darüber hinaus entwickelt QUALCOMM verschiedene Lösungen für die drahtlose Sprach- und Datenkommunikation. QUALCOMM ist der drittgrößte Chiphersteller der Welt. Ein Großteil der Module bei Smartphones stammt von QUALCOMM. (23.05.2019/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - QUALCOMM-Aktienanalyse des Analysten Vijay Rakesh von Mizuho Securities USA:Laut einer Aktienanalyse vertritt Analyst Vijay Rakesh von Mizuho Securities USA gegenüber den Aktien von QUALCOMM Inc. ( ISIN US7475251036 WKN 883121 , Ticker-Symbol: QCI, NASDAQ-Symbol: QCOM) nur noch eine neutrale Haltung.Das für QUALCOMM Inc. im Rechtstreit mit der US-Handelsbehörde FTC negative Urteil werfe große Schatten auf den Aktienkurs, so die Analysten von Mizuho Securities USA. Angesichts der Unsicherheit scheine für Anleger ein Platz an der Seitenlinie der richtige Ort zu sein.Eine mögliche Änderung im Lizenzierungsmodell könnte für die Gewinnebene ganz erhebliche Risiken bergen. Das Abwärtsrisiko schätzt Analyst Vijay Rakesh auf möglicherweise mehr als 50%.In ihrer QUALCOMM-Aktienanalyse stufen die Analysten von Mizuho Securities USA den Titel von "buy" auf "neutral" zurück und kürzen das Kursziel von 90,00 auf 65,00 USD.Börsenplätze QUALCOMM-Aktie:Xetra-Aktienkurs QUALCOMM-Aktie:60,55 EUR -2,72% (23.05.2019, 17:35)