Das Börsedebut des Zahnspangen-Herstellers SmileDirectClub verlaufe weiterhin enttäuschend, trotz zahlreicher Kaufempfehlungen würden sich die Zweifel an den Zukunftsaussichten des Unternehmens mehren.



Im gestrigen US-Handel habe es eine Reihe von Kursstürzen bei Aktien von Unternehmen gegeben, welche als Kunden einen der acht auf die Blacklist gesetzten chinesischen Technologiefirmen hätten. So seien etwa die Aktien des Halbleiterherstellers Ambarella (ISIN: KYG037AX1015, WKN: A1J58B, Ticker-Symbol: A8B) (-9,5%) wegen der zu erwartenden negativen Auswirkungen auf ihr Geschäft in die Knie gegangen. Auch QUALCOMM Inc. (ISIN: US7475251036, WKN: 883121, Ticker-Symbol: QCI, NASDAQ-Symbol: QCOM) (-4,6%) und NVIDIA (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, Nasdaq Ticker-Symbol: NVDA) (-3,9%) hätten über Gebühr gelitten, da sie Kooperationen mit einem Unternehmen auf dieser schwarzen Liste unterhalten würden.



Obwohl Wirecard (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) auf seinem gestrigen Kapitalmarkttag in New York seine Langfristziele recht deutlich angehoben habe, habe die Aktie angesichts einer impliziten leichten Margenreduktion um 4,6% nachgegeben.







Das Biotech-Unternehmen QIAGEN (ISIN: NL0012169213, WKN: A2DKCH, Ticker-Symbol: QIA, NYSE-Symbol: QGEN) hat gestern mit seinen vorläufigen Finanzergebnissen die Analystenerwartungen verfehlt und seinen Umsatzausblick gesenkt, zudem wurde das Ausscheiden des langjährigen CEOs Peer Schatz bekanntgegeben. Die Aktie habe gestern 21% an Wert eingebüßt, da viele Marktteilnehmer Zweifel an der Erfüllung der langfristigen Umsatzprognose hegen würden.