Kurzprofil QIAGEN N.V.:



QIAGEN N.V. (ISIN: NL0012169213, WKN: A2DKCH, Ticker-Symbol: QIA, NYSE-Symbol: QGEN), eine niederländische Holdinggesellschaft, ist der weltweit führende Anbieter von Komplettlösungen zur Gewinnung wertvoller molekularer Erkenntnisse aus biologischen Proben. Die Probentechnologien von QIAGEN ermöglichen die Aufreinigung und Verarbeitung von DNS, RNS und Proteinen aus Blut, Gewebe und anderen Stoffen. Testtechnologien machen diese Biomoleküle sichtbar und bereit zur Analyse. Bioinformatik-Lösungen und Wissensdatenbanken helfen bei der Interpretation von Daten zur Gewinnung relevanter und praktisch nutzbarer Erkenntnisse. Automationslösungen integrieren diese zu nahtlosen und kosteneffizienten molekularen Test-Workflows.



QIAGEN stellt diese Workflows weltweit mehr als 500.000 Kunden aus den Bereichen Molekulare Diagnostik (Gesundheitsfürsorge), Angewandte Testverfahren (Hauptsächlich Forensik), Pharma (pharmazeutische und biotechnologische Unternehmen) sowie Forschung (Life Sciences) zur Verfügung. Zum 30. September 2018 beschäftigte QIAGEN weltweit rund 4.900 Mitarbeiter an über 35 Standorten. Weitere Informationen über QIAGEN finden Sie unter http://www.qiagen.com. (24.10.2019/ac/a/t)



Haar (www.aktiencheck.de) - QIAGEN-Aktienanalyse von "Vorstandswoche.de":Die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Gendiagnostik- und Biotechnologieunternehmens QIAGEN N.V. (ISIN: NL0012169213, WKN: A2DKCH, Ticker-Symbol: QIA, NYSE-Symbol: QGEN) unter die Lupe.Nach fast 30 Jahren bei QIAGEN habe Peer M. Schatz überraschend seinen Rücktritt erklärt. Schatz sei im Jahr 1993 als Investor Relations Manager und CFO seinen Job bei QIAGEN angetreten, um dann später CEO des Unternehmens zu werden. Die Bilanz von Schatz sei nicht schlecht, aber auch alles andere als überragend. Natürlich sei QIAGEN in den letzten 20 Jahren mit guten Margen ordentlich gewachsen. Der Börsenwert von mehr als 5 Mrd. Euro sei ebenfalls nicht von schlechten Eltern.Beim Wachstum sei zu beachten, dass QIAGEN immer eifrig über teure Zukäufe gewachsen sei, die sich nicht immer bezahlt gemacht hätten. Zudem sei Schatz Weltmeister in Sachen Bereinigungen gewesen, die die Experten schon länger erheblich gestört hätten. Im Vergleich zum Biotech- und Pharmasektor sei die Bilanz von Schatz ebenfalls kein Highlight. Auch hier: Nicht wirklich schlecht, aber auch alles andere als gut. Im Zeitraum von zehn Jahren habe sich die Aktie lediglich um 62% verteuert. Auf Sicht von fünf Jahren liege das Kursplus bei über 36% und auf Sicht von drei Jahren sei die Aktienperformance ausgeglichen. Unter diesen Parametern habe sogar MorphoSys und Evotec erheblich besser abgeschnitten als QIAGEN.QIAGEN sei immer wieder von vielen Investoren über den Klee gelobt worden. So richtig nachvollziehbar sei das aber nicht. Das Unternehmen habe des Öfteren die Anteilseigner enttäuscht und ab und an vollmundige Prognosen kommuniziert, die am Ende nicht erreicht worden seien. Offenbar habe Schatz nunmehr persönlich die Konsequenzen gezogen und seinen Rücktritt erklärt. Es zwänge sich die Frage nach der Notwendigkeit auf, ob er nunmehr Berater des Aufsichtsrats sein müsse.Schatz habe vergangene Woche schwache Zahlen und eine große Enttäuschung bei einem seiner Kernthemen und Wachstumsfelder präsentiert: Die Aktivitäten im Bereich Next-Generation-Sequencing (NGS). Anstatt in dem Bereich selbst großes Wachstum zu erzielen, habe QIAGEN über einen Zeitraum von 15 Jahren eine strategische Partnerschaft mit Illumina zur Entwicklung von NGS-Technologien für die klinische Entscheidungsfindung verkündet. Die eigenen Entwicklungsaktivitäten würden auf diese Zusammenarbeit konzentriert. Bestehende Kunden des GeneReader NGS Systems, würden noch unterstützt, aber die laufenden Aktivitäten zur Entwicklung von NGS-bezogenen Instrumenten "ausgesetzt".Nachdem Schatz bereits im Sommer die Prognose für das Jahr 2019 habe reduzieren müssen, sei der Verlauf des Q3 erneut ernüchternd ausgefallen. Im Juli sei die Prognose auf ein Umsatzwachstum von 7 bis 8% auf 5 bis 6% angepasst worden. Der bereinigte Gewinn solle sich auf 1,42 bis 1,44 US-Dollar je Aktie belaufen statt auf 1,45 bis 1,47 US-Dollar je Anteilsschein. Im 3. Quartal habe die Gesellschaft ein Umsatzwachstum von lausigen 3% statt eines Plus von 4 bis 5% erzielt. Der bereinigte Gewinn je Aktie solle sich in Q3 wie geplant auf 35 bis 36 Cents je Aktie belaufen. Zur Prognose des Gesamtjahres habe QIAGEN keine neuen Angaben gemacht.2018 habe das Unternehmen einen Umsatz von 1,5 Mrd. US-Dollar und ein operatives Ergebnis von 266 Mio. US-Dollar erzielt. Netto hätten mehr als 190 Mio. US-Dollar in der Kasse oder 82 Cents je Aktie geklingelt. Bereinigt habe QIAGEN für 2018 einen Gewinn je Aktie von 1,34 US-Dollar ausgewiesen. Das Delta zwischen bereinigtem und berichtetem Gewinn je Aktie sei mal wieder sehr hoch. Im 1. Halbjahr 2019 seien die Erlöse von 720 auf 730 Mio. US-Dollar expandiert. Pro Aktie sei ein Gewinn von 32 Cents je Aktie berichtet worden nach 30 Cents im Vorjahr. Das entspreche einem Gewinn von 74 Mio. US-Dollar. Bereinigt habe der Gewinn nach eigenen Angaben übrigens bei 60 Cents je Aktie gelegen.Bereinigt, bereinigt, bereinigt! Nichts zu bereinigen gebe es indes bei der Tatsache, dass Schatz im August 2018 Aktien im Volumen von rund 6 Mio. US-Dollar nahezu auf dem damaligen Rekordkurs von 39 US-Dollar verkauft und ordentlich Kasse gemacht habe. Zudem habe der Firmenchef damals erneut Aktien aus dem Optionsprogramm versilbert und daraus knapp 3 Mio. US-Dollar abzüglich der Kosten für Optionen realisiert.Die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" hatten die QIAGEN-Aktie im August des vergangenen Jahres bei Kursen um 34 Euro zum Verkauf gestellt und damit Weitsicht bewiesen. Trotz des jüngsten Kursrutsches sähen sie keinen Grund, weshalb das Papier ausgerechnet jetzt ein besonders guter Kauf sein solle. Anleger sollten die QIAGEN-Aktie meiden. Die Experten sähen die QIAGEN-Aktie eher bei Kursen von 20 Euro als bei 30 Euro. (Analyse vom 24.10.2019)